Con la participación de 137 mil 575 personas en 32 entidades del país, se realizó la carrera 5K “Ponte Pila”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México para promover la actividad física, los hábitos saludables y el bienestar entre la población.

En la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la jornada en el Monumento a la Revolución, donde cientos de participantes recorrieron Avenida Paseo de la Reforma en un ambiente familiar y recreativo.

El funcionario destacó que la carrera se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país, con 66 sedes, como parte de las acciones para acercar el deporte a la ciudadanía y fomentar su práctica cotidiana, particularmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Señaló que estas actividades forman parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar el deporte como una herramienta para fortalecer la salud, el bienestar y el desarrollo integral de la población.

“Cuando combinamos educación y deporte son la mejor fórmula para los jóvenes, para los niños, para las niñas y también para quienes ya no estamos tan jóvenes”, expresó.

Delgado Carrillo también destacó que la activación física contribuye a prevenir las adicciones y alejar a las nuevas generaciones de conductas que ponen en riesgo su salud, en concordancia con los objetivos de la campaña “Ponte Pila”.

La carrera representó el cierre de cinco macro clases nacionales de activación física realizadas durante 2026, impulsadas por la SEP, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Mundo de Atletismo en México y organismos estatales del deporte.

Durante la jornada, familias, jóvenes y personas de distintas edades se sumaron a la actividad, que busca fortalecer la convivencia, incentivar el ejercicio y generar conciencia sobre la importancia de mantener estilos de vida saludables.

En la competencia de la Ciudad de México se reconoció a los primeros lugares de las categorías libre, juvenil y máster, en ramas femenil y varonil.

En libre femenil, el primer lugar fue para Brenda Miranda, seguida de Mónica Mendoza y Nancy Aguilar; mientras que en libre varonil ganó Fernando Arroyo, seguido de Ángel Hernández y Fernando Chávez.

En juvenil femenil, Danae González obtuvo el primer lugar e Ingrid Torres el segundo. En juvenil varonil, Santiago Escobedo se llevó la primera posición, Sebastián Hernández la segunda y Gerardo Sosa la tercera.

En máster femenil, Graciela Pérez ocupó el primer lugar y María del Rocío el segundo. En máster varonil, Ricardo López obtuvo la victoria, seguido de Ricardo Guarneros y José Gracia.

Con estas actividades, las autoridades federales buscan consolidar el deporte y la activación física como parte de una formación integral, además de promover la prevención, la salud y la convivencia comunitaria en todo el país.