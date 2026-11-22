Una publicación difundida este domingo en la red social X, desde la cuenta Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost), reconoció la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El mensaje, traducido del inglés, calificó la detención como un importante logro de las fuerzas de seguridad mexicanas y una muestra de compromiso político para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

«Su captura es un gran logro para las fuerzas de seguridad mexicanas y una muestra de compromiso político con la lucha contra los cárteles. Merece reconocimiento», señala la publicación.

Sin embargo, el texto también atribuyó parte de los resultados a la política del presidente estadounidense Donald Trump contra las organizaciones criminales, particularmente a su decisión de designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

De acuerdo con el mensaje, esa medida provocó indignación en México, pero habría incrementado la presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para intensificar las acciones contra los grupos delictivos.

La publicación sostiene que la designación elevó los riesgos legales para los funcionarios que se negaran a cooperar con Washington, amplió las facultades de inteligencia de las agencias estadounidenses y llevó al equipo de Sheinbaum a mostrar resultados antes de la próxima reunión entre ambos gobiernos.