El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) documentó sobrecostos por 136.8 millones de pesos en la contratación de material electoral para el proceso 2017-2018, además de irregularidades en adjudicaciones directas, subcontrataciones y procedimientos que contravinieron la normativa aplicable.

Los hallazgos, contenidos en el Informe Anual de Gestión 2019, reavivaron la controversia sobre la contratación de Talleres Gráficos de México (TGM) y proveedores privados, luego de que el expresidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, atribuyera al entonces titular del OIC, Jesús George Zamora, la decisión de dejar de contratar a la empresa pública y recurrir a particulares.

George Zamora rechazó esos señalamientos y aclaró que el órgano de control no tenía facultades para decidir qué proveedores contratar ni determinar las adquisiciones, sino para vigilar el cumplimiento de la ley y el uso adecuado de los recursos públicos.

De acuerdo con las auditorías, el INE pagó 209.2 millones de pesos a Talleres Gráficos de México por dos operaciones, mientras que dicha entidad subcontrató servicios y materiales con empresas privadas por 62.3 millones de pesos.

La revisión también detectó que diversos materiales electorales fueron adquiridos a precios entre 3.2 y 4.7 veces superiores a los costos pagados a proveedores, además de subcontrataciones que alcanzaron hasta el 100 por ciento de los bienes originalmente contratados.

Otro de los hallazgos fue la omisión en el cobro de penalizaciones por 6.2 millones de pesos debido a retrasos en las entregas, lo que generó observaciones sobre el seguimiento de los contratos y la aplicación de sanciones a los proveedores incumplidos.

El excontralor precisó que las observaciones no cuestionaron la impresión de boletas electorales por parte de TGM, sino las adjudicaciones directas, la intermediación, las subcontrataciones y los sobrecostos derivados de las operaciones revisadas.

Como resultado de las auditorías, el OIC inició investigaciones por presuntas irregularidades y, en 2023, dio vista a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ante posibles prácticas monopólicas.

Asimismo, las acciones preventivas y de vigilancia del órgano interno de control contribuyeron, de acuerdo con la documentación, a evitar que el esquema de contratación observado durante 2018 se repitiera en el proceso electoral de 2021.