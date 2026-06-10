En suspenso, apertura del Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México

Ante la continuidad del campamento que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, será hasta la tarde de este miércoles que se anuncie si será posible abrir al público el Fan Fest que se construyó en el Zócalo de la Ciudad de México, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la rueda de prensa matutina, la titular del Ejecutivo dijo que es posible que ella acuda a ver el juego inaugural a alguna de las 18 pantallas que el gobierno de la Ciudad de México instalará en parques, deportivos y plazas, o incluso, al interior del Palacio Nacional.

Vista panorámica del montaje del Fan Fest en el Zócalo de la CDMX, con carpas, escenario y estructuras para el evento. Mateo Reyes Arellano

“Y ya tomaré la decisión en su momento. Si lo vemos aquí o salgo a alguna de las 18 sedes. Pero aún yo creo que hoy en la tarde se dirá sobre el tema del Zócalo. Pero si por alguna razón no se puede usar el Zócalo para la inauguración, hay 18 sedes donde se puede ver de manera gratuita.

“Ya vamos a informar, pero no hay problema todos los que tienen boleto van a llegar”, expuso la presidenta.

La decisión de la apertura del Zócalo, así como de dónde verá ella el juego de la Selección Nacional, se tomará en el transcurso de la tarde del miércoles, una vez que se conozcan los resultados de la reunión de los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Educación, Mario Delgado, con integrantes de la CNTE.

Pantalla gigante y vallas de seguridad forman parte del montaje del Fan Fest en el Zócalo capitalino. Mateo Reyes Arellano

Insistió en que todos los aficionados que cuenten con boleto para acudir al Estadio Ciudad de México, deben llegar lo más temprano posible al inmueble en el sur de la ciudad para evitar contratiempos.

“Ninguna. Está todo bajo control. Porque hay una recomendación de salir más temprano, de llegar más temprano. Sí, pues sí, para que no haya ningún problema. Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección”, puntualizó.

Destacó que la representante del gobierno de México en la inauguración del Mundial será la coordinadora del gobierno de México con la FIFA, Gabriela Cuevas.

Piñatas, papel picado y adornos mexicanos forman parte del montaje del Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México. Mateo Reyes Arellano