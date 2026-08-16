Cae ‘El Florero’, el sujeto que golpeó brutalmente a una mujer en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control calificó como legal la detención de Jorge Humberto “N”, alias “El Florero”, de 43 años, señalado como el hombre que fue captado en un video agrediendo físicamente a una mujer en Puerto Peñasco, Sonora.

‘El Florero’ es señalado como la persona que aparece en un video difundido en redes sociales agrediendo físicamente a una joven mujer de manera artera y a quien, además, se le formuló imputación por delitos contra servidores y funcionarios públicos”, precisó la dependencia.

De acuerdo con la FGJES, Jorge Humberto “N” fue detenido el 13 de agosto de 2026 en el cruce de la avenida Juventino Rosas y el callejón Simón Morúa, en la colonia Centro, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal atendían una intervención derivada de una infracción de tránsito.

La Fiscalía señaló que el imputado habría adoptado una conducta agresiva contra los agentes policiales, primero de manera verbal y posteriormente física.

El imputado habría adoptado una conducta agresiva hacia los agentes policiales, inicialmente de manera verbal y posteriormente física, al empujar y golpear a uno de los oficiales en el pecho”, indica la dependencia.

Fiscalía describe agresión contra un agente

La autoridad ministerial indicó que el detenido “propinó diversos manotazos en el rostro al oficial”.

La Fiscalía también señaló que “el sujeto es sumamente agresivo, como se observa en el video que se viralizó cuando jaló de los cabellos y arrastró a la joven víctima menor de edad”.

Estas expresiones forman parte de la información difundida por la dependencia; la responsabilidad penal de Jorge Humberto “N” deberá determinarse conforme avance el proceso judicial.

Víctima aún debe identificar y denunciar al señalado

Según la Fiscalía de Sonora, la mujer que aparece en el video ya tiene conocimiento de la captura de “El Florero”.

La dependencia mantiene las diligencias correspondientes y está a la espera de que la víctima identifique y denuncie formalmente a su presunto agresor, de acuerdo con el reporte oficial.

Durante la audiencia inicial, Jorge Humberto “N” solicitó la ampliación del término constitucional.

Ante esta petición, el Juez de Control fijó el 17 de agosto de 2026 para continuar con la audiencia y determinar su situación jurídica.

Como medida cautelar, el juzgador impuso prisión preventiva justificada.

El caso continuará bajo investigación mientras se desarrolla la etapa correspondiente del proceso judicial.