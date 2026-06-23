Familias de Guadalupe, Nuevo León, llevan cinco días sin luz  

Hasta cinco días sin luz han sido suficientes para cambiar por completo la vida en colonias de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, donde decenas de familias enfrentan calor extremo, pérdida de alimentos y gastos imprevistos que ya comienzan a golpear la economía del hogar.

Una de las vecinas más afectadas es María del Rosario Soto Flores, de 71 años de edad, quien desde hace cinco días no cuenta con servicio eléctrico en la colonia Tres Caminos, segundo sector en el municipio de Guadalupe, y asegura que nunca había enfrentado una falla tan prolongada.

“Desde el viernes en la tarde empezó a fallar y luego ya nos quedamos sin luz. Se iba y venía, pero después ya no regresó”, relató.

Con el refrigerador vacío tras haber tenido que desechar carnes, embutidos y otros alimentos, explicó que el problema ya no es sólo la incomodidad, sino también el impacto económico y en su salud.

“He estado tirando comida. Lo que tenía en la hielera ya no sirvió. Compramos hielo, pero se derrite muy rápido. Hemos gastado como mil pesos o más. Y yo soy diabética, necesito descansar, pero con el calor y el insomnio se me altera el azúcar”, comentó.

En su hogar, como en muchos otros, las noches se han vuelto difíciles: dormir con ventanas abiertas, buscar algo de aire en la madrugada y adaptarse como se puede a la falta de ventilación, mientras el calor se mantiene constante.

Mientras tanto, Larisa Loza, vecina de la colonia Hacienda San Miguel en Guadalupe, quien vive con su esposo y sus dos hijos, relató una situación similar, pues desde el sábado no cuentan con energía eléctrica, lo que provocó la pérdida de alimentos en su refrigerador y ha complicado significativamente su vida cotidiana.

“Ya todo lo del congelador se echó a perder. Lo poco que queda lo tenemos en una hielera, pero hasta el hielo se derritió”, explicó.

Al igual que María del Rosario, Larisa señaló que el gasto se ha incrementado de forma importante ante la falta de energía eléctrica.

En estos días sin servicio, calculó un desembolso aproximado de cuatro mil pesos, principalmente en comida preparada y productos que puedan resistir en hielo.

La vecina señaló que el origen del problema estaría en un transformador que presuntamente se dañó tras las lluvias del pasado viernes, lo que dejó sin energía a más de 20 viviendas.

Aunque ambas aseguran que han realizado múltiples reportes, hasta ahora no han recibido una solución definitiva, lo que ha incrementado la molestia y la desesperación en la zona.

Por su parte, en entrevista para ABC Radio, el presidente del Clúster Energético de Nuevo León, César Cadena, advirtió que el monorriel de las nuevas líneas del Metro requerirá una alta demanda de energía eléctrica.

“Cualquier demanda adicional va a ocasionar un problema adicional. No tiene pierde. Si el metro va a requerir de 10, 5, 4, 3, el metro va a demandar una electricidad que se la tendrán que quitar a alguien más”, señaló Cadena.