CFE se lleva transformador caro de escuela y les deja uno inservible

La Escuela Primaria Luis Pasteur, ubicada en la colonia Villa Rica en Veracruz, enfrenta desde el fin de semana una crisis operativa luego de que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retiró el transformador de 75 kilovatios (kW) que la comunidad escolar había adquirido con recursos propios y colocó en su lugar un equipo de apenas 15 kW, sin previo aviso ni justificación técnica.

La directora del plantel, Josefina Morales Páez, explicó que el transformador original fue comprado con recursos del programa “La escuela es nuestra”, así como por padres de familia y docentes tras múltiples gestiones fallidas ante la CFE.

“Regresamos del fin de semana y nos dimos cuenta que no podemos encender los climas, los focos, no abastece para las necesidades de la escuela”, refirió la docente.

El equipo, valuado en 78 mil 300 pesos, permitía operar los 40 climas, la bomba de agua y la iluminación de los 14 salones.

Sin embargo, el aparato instalado por la empresa estatal apenas suministra energía para algunos focos, lo que obligó a reducir la jornada escolar a dos horas diarias, de 8:00 a 10:00, debido al riesgo que representan las altas temperaturas para los más de 550 alumnos.

Y es que en los últimos días, Boca del Río ha registrado temperaturas máximas de entre 34 °C y 37 °C, con sensaciones térmicas que han llegado hasta los 48 °C, según reportes oficiales de Protección Civil.

Al ser confrontados, trabajadores de la CFE argumentaron que, al tratarse de una “donación”, la empresa podía disponer del transformador en cualquier momento, pese a que fue adquirido con recursos de la comunidad y no entregado por la Comisión.

La explicación generó indignación entre madres y padres, quienes advirtieron que, de no haber respuesta inmediata, se manifestarán en instalaciones de la CFE.

La escuela exige la reinstalación del equipo original o la colocación de uno de capacidad equivalente, pues el actual provoca apagones incluso con el uso mínimo de ventiladores.

La situación se suma a otros reportes de fallas en la zona de Villa Rica, donde vecinos han denunciado transformadores insuficientes y cortes nocturnos recurrentes.