Familia se salva de milagro tras caída de árbol en Durango

Una familia se salvó de milagro al caer un árbol sobre su vivienda debido a las lluvias que se han presentado en el municipio de Canatlán, Durango.

El árbol se vino abajo contra el domicilio, afectando el techo y un vehículo que se encontraba estacionado.

Tras el reporte al número de emergencia 911 acudió personal de Protección Civil y Bomberos de Canatlán.

Pese al accidente no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades iniciaron las labores de tala y retiro del árbol.

Se esperan más lluvias

Para hoy en la ciudad de Durango, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica una probabilidad de lluvias y chubascos del 65%, las cuales se intensificarán principalmente por la tarde y noche debido a circulaciones ciclónicas e inestabilidad atmosférica.

Se espera una temperatura máxima cercana a los 25°C con cielos que alternarán entre periodos soleados y nublados previo a las precipitaciones.