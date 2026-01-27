Familia intenta irse sin pagar la cuenta y termina exhibida en redes

Una familia quedó exhibida en redes sociales luego de acudir a comer a un local en Ciudad Azteca, municipio Ecatepec en el Estado de México. Todo parecía normal, una mesa de comensales que pedían de todo y fueron atendidos por el personal, pero a la hora de terminar vino el escándalo.

La familia abusiva aplicó la que se conoce como ‘Ya comí, ya bebí y ya no me hallo aquí’, entonces tras terminar de saborear sus platillos, se salieron del lugar y ya se iban, pero dos empleadas del lugar los alcanzaron y les exigieron el pago.