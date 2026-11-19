Este jueves 19 de noviembre continúa la dispersión de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026. De acuerdo con el calendario oficial, hoy es el turno de las personas beneficiarias cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ y O.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, como parte del operativo de pagos que comenzó el pasado 3 de noviembre y que concluirá el viernes 27 de este mismo mes.

Entre los programas contemplados se encuentran la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Cuántos días faltan para que termine la dispersión?

El calendario de pagos concluirá el viernes 27 de noviembre, cuando se depositará a las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z.

A partir de hoy, faltan 8 días naturales para que concluya la dispersión, o bien, 6 días de jornadas programadas de pago, considerando las fechas restantes del calendario bancario.

Las fechas pendientes son:

20 de noviembre: P y Q.

20 de noviembre: P y Q. 23 y 24 de noviembre: R.

25 de noviembre: S.

26 de noviembre: T, U y V.

27 de noviembre: W, X, Y y Z.

Las autoridades recuerdan que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecen disponibles en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Con este operativo, el gobierno de México realiza el último pago bimestral del año 2026 para millones de beneficiarios de los programas sociales.