Falta de voluntad política agudiza crisis de desapariciones en Zacatecas: Madres Buscadoras

El colectivo Buscadoras Zacatecas A.C. alzó la voz contra la crisis de desapariciones forzadas que atraviesa la entidad, denunciando una "falta de voluntad política" por parte del gobierno estatal, encabezado por David Monreal Ávila. La denuncia se hizo en el marco de una reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El colectivo, que representó a la plataforma Red de Enlaces Nacionales y Brigada de Búsqueda, se reunió con Volker Türk y otras once plataformas de familiares de personas desaparecidas para exponer la situación en México. Señalaron que, pese a los esfuerzos, las desapariciones persisten debido a la "omisión, la dilación y la colusión de autoridades con grupos delincuenciales".

Durante el encuentro, las Buscadoras insistieron en la urgencia de retomar un diálogo efectivo y enfocado en resultados. Entre los puntos críticos que destacaron se encuentran:

La falta de políticas migratorias.

La falta de políticas migratorias. La impunidad sobre los procesos.

La militarización del estado.

La necesidad de implementar el MAEBI (un mecanismo creado en 2021 y aún inactivo).

La solicitud de una comisión especial de investigación para casos de masacres y desapariciones de migrantes.

Además de la falta de voluntad política para atender a las víctimas y la ausencia de resultados, se expuso que los casos se siguen de manera fragmentada, sin una perspectiva de macrocriminalidad, transnacionalidad, ni análisis de contexto. También se refirió a la invisibilización de comunidades de víctimas como las indígenas o LGBTI, y cómo las infancias no están siendo atendidas.

Además de la falta de voluntad política para atender a las víctimas y la ausencia de resultados, se expuso que los casos se siguen de manera fragmentada. Especial / Fernando Dávila

¿Cuántos desaparecidos hay en Zacatecas?

A finales de marzo de 2026, Zacatecas registra 3 mil 973 personas desaparecidas o no localizadas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO). El estado vive una crisis aguda, habiendo alcanzado récords históricos en años recientes; solo en 2023 se reportaron más de 700 casos.

Aproximadamente el 67% de los casos de desaparición corresponden a personas de entre 15 y 39 años. Los municipios con mayor incidencia, donde se han reportado operativos frecuentes y casos críticos, son Villanueva, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Pinos y Calera.

Ante el que consideran un rezago en las investigaciones oficiales, colectivos de familiares como las Madres Buscadoras, la Unión de Colectivos de Personas Desaparecidas del Estado de Zacatecas y Escarabajos, han encabezado búsquedas independientes. Recientemente, estas búsquedas han resultado en el hallazgo de al menos 30 puntos positivos en Zacatecas, lugares con indicios de posibles restos humanos.

fdm