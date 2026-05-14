Estalla huelga en Universidad de Sonora; 40 mil alumnos se quedan sin clases

La Universidad de Sonora volvió a quedar paralizada por huelga, luego de que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UNISON (STEUS) votó este miércoles a favor de estallar la suspensión de clases, apenas unos días después de concluir el conflicto laboral encabezado por el sindicato de empleados (STEUS).

El resultado de la votación de los maestros fue de mil 8 votos a favor del “sí” a la huelga, en contra de 562 sufragios por el “no”, decisión que nuevamente dejará sin clases y actividades a más de 40 mil estudiantes en los distintos campus de la UNISON, considerada entra las universidades más importantes en el noroeste del País.

El nuevo paro ocurre luego de que la universidad atravesara recientemente una huelga impulsada por el STEUS, la cual estalló el pasado 16 de abril y se prolongó durante varias semanas, afectando clases, trámites, laboratorios y actividades administrativas.

En medio de la revisión salarial y contractual 2026, la administración universitaria había planteado al STAUS un incremento salarial del 4 por ciento y un aumento adicional en prestaciones, propuesta que fue rechazada por la base sindical.

El dirigente del STAUS, Cuauhtémoc Nieblas Cota, había advertido en días recientes que el gremio analizaba irse a huelga en caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio con Rectoría.

La decisión del STAUS ha generado preocupación entre estudiantes y sectores universitarios, al considerar que la máxima casa de estudios entra nuevamente en un escenario de incertidumbre académica tras semanas de conflicto laboral consecutivo.

Con este nuevo estallamiento, la Universidad de Sonora enfrenta otra suspensión masiva de actividades en uno de los ciclos más tensos para la institución en años recientes.

Con este nuevo estallamiento, la Universidad de Sonora enfrenta otra suspensión masiva de actividades en uno de los ciclos más tensos para la institución en años recientes. Foto: Especial

Estudiantes de Sonora reciben becas

Por Porfirio Escandón

Los primeros días de este mes de mayo, estudiantes de nivel primaria en Hermosillo recibieron una beca del programa Sonora de Oportunidades por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en cumplimiento a su compromiso con las y los estudiantes de nivel básico para que la educación llegue a todas y todos como un motor de cambio e igualador de las oportunidades sociales.

Ante miles de alumnos de primarias públicas de la entidad, en la Arena Sonora el mandatario estatal entregó 4 mil 158 becas, que se traducen en un recurso de 9 millones 147 mil 600 pesos. En su mensaje, durante el acto protocolario, recordó a las y los estudiantes que este apoyo representa un impulso a su futuro y sienta las bases para que continúen en su formación académica hasta nivel superior.

Gracias a este respaldo puedo yo cumplir con uno de mis principales compromisos de campaña que fue convertir a la educación en el eje de mi gobierno, y si por algo quiero que me recuerden es por haber sido el gobernador de la educación”, indicó.

Bajo el liderazgo del gobernador Durazo, en el ciclo escolar 2025-2026, el Gobierno de Sonora entregó 41 mil 834 becas a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, con una inversión total de 92 millones 034 mil 800 pesos, lo que posiciona a la educación como el eje prioritario de su administración.

La alumna Ana Victoria Campillo Castro agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por el respaldo al programa Sonora de Oportunidades, ya que este impulso económico la motiva a seguir esforzándose en sus estudios.

Esta beca me va a ayudar, me va a motivar a seguir estudiando y a tener buenas calificaciones”, dijo.

Al respecto Sebastián Hernández Rivas mencionó que esta beca le permitirá avanzar en sus estudios al poder comprar todos los materiales que requiere para sus clases.

jcp