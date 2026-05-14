Alerta por calor en México: Suman 13 muertos y más de 400 casos de emergencia

Desde marzo y hasta la fecha, las altas temperaturas registradas en el país han provocado la muerte de 13 personas por golpe de calor.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, con corte al 13 de mayo, los fallecimientos ocurrieron en 11 estados. Chiapas y Veracruz reportaron dos muertes cada uno.

Con un fallecimiento por entidad se reportaron los estados de Baja California, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

Atenciones médicas por golpe de calor

En lo que va de la actual temporada de calor se han registrado 442 casos de personas que recibieron atención médica por afectaciones relacionadas con las altas temperaturas.

El golpe de calor fue la afección más frecuente, con 264 casos; le siguió la deshidratación, con 148. Además, se reportaron 30 pacientes atendidos por quemaduras.

Secretaría de Salud emite recomendaciones

A través de su cuenta de X, el secretario de Salud, David Kershenobich, hizo un llamado a la población a prevenir el golpe de calor, que señaló “ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura, superando los 40 °C por exposición al sol, al calor y deshidratación”.

Por ello, la Secretaría de Salud emitió las siguientes recomendaciones:

Atención a grupos vulnerables: prestar especial vigilancia a niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas, ya que son más susceptibles a padecer un golpe de calor.

Controlar los horarios de exposición: evitar permanecer bajo el sol durante los horarios de mayor intensidad, principalmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Planificar actividades externas: realizar actividades al aire libre únicamente temprano por la mañana o al finalizar la tarde.

Mantener una hidratación constante: consumir agua natural de manera regular.

Reponer electrolitos: en caso de ser necesario, utilizar sales de rehidratación oral para recuperar líquidos y minerales.

Utilizar vestimenta adecuada: usar ropa ligera y de colores claros.

Protección física: emplear sombrero o gorra para cubrir la cabeza.

Cuidado de la piel: aplicar bloqueador solar.