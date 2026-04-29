SRE recibe solicitudes de captura por caso Rocha; ninguna incluye pruebas, aclara

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, mismas que ya fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al marco jurídico mexicano.

A través del comunicado número 097/2026, la dependencia precisó que dichas solicitudes fueron recibidas el 28 de abril a las 18:00 horas y corresponden a diversas personas requeridas por autoridades estadunidenses.

La SRE explicó que, en apego a la Ley de Extradición Internacional, su función se limita a revisar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el tratado bilateral, por lo que corresponde a la FGR determinar la procedencia de las solicitudes y la existencia de elementos probatorios.

En este sentido, la cancillería subrayó que, tras una revisión jurídica preliminar, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no incluyen pruebas que permitan acreditar la responsabilidad de las personas cuya detención provisional se solicita.

No obstante, indicó que el procedimiento debe continuar conforme a derecho, por lo que será la FGR la instancia encargada de evaluar si existen elementos suficientes dentro del sistema jurídico mexicano para sustentar las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.

Finalmente, la SRE señaló que, en apego a los tratados internacionales vigentes que establecen la confidencialidad de la información en estos casos, se enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer este asunto.