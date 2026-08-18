Almirante Fernando Farías sigue en Argentina; desmienten extradición inminente

El almirante Fernando Farías Laguna permanece en Argentina y no existe constancia jurídica de que se haya concedido la extradición ni de que su traslado a México sea inminente, informó su defensa, a cargo del abogado Epigmenio Mendieta.

La oficina del litigante informó, a través de una tarjeta, que el inicio del juicio de extradición está programado para el próximo 27 de agosto, por lo que, hasta el momento no existe una resolución que permita afirmar que se haya concedido la extradición del contraalmirante.

Se explicó que la precisión se derivó de las afirmaciones realizadas este martes, por la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, en donde la mandataria señaló que el traslado del mando naval podría ocurrir "hoy, mañana o pasado".

“Hasta este momento, la defensa no ha recibido notificación oficial de que Fernando Farías haya sido entregado a las autoridades mexicanas ni de que exista una resolución que ordene su traslado inmediato.

“Fernando Farías mantiene comunicación con su defensa. Esta mañana sostuvo una llamada con el doctor Epigmenio Mendieta, abogado que encabeza su defensa en México, y recibió en el centro penitenciario de Buenos Aires la visita de integrantes del equipo legal que lleva su representación en Argentina”, se detalló en la tarjeta informativa.

Se explicó que el almirante Farías Laguna continúa bajo jurisdicción argentina y que su equipo legal mantiene seguimiento directo del procedimiento, como parte de un tratado bilateral de extradición, que establece las reglas para la entrega de personas requeridas por uno de los dos países.

En abril pasado, Farías Laguna compareció ante un juez federal argentino y fue formalmente informado de la solicitud de extradición presentada por México, en la que manifestó su oposición a la entrega y planteó su solicitud de asilo político.

“Mientras el procedimiento se encuentre abierto y el juicio esté programado para el 27 de agosto, no existe sustento para afirmar que Fernando Farías haya sido extraditado ni para asegurar que su traslado vaya a producirse en las próximas horas o días”, detalló la defensa.

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ambos, sobrinos del ex secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, están vinculados a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en un caso conocido como “huachicol fiscal”.