Detenido tras protestas en Morelia podría recibir perdón legal, informa Fiscalía

Raúl Meza Abonce, acusado de los delitos de sabotaje y daños tras las protestas del pasado 2 de noviembre en el Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán, podría recibir el perdón legal, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Los representantes legales del activista y el área jurídica del Gobierno del Estado iniciaron mesas de trabajo con la finalidad de alcanzar un acuerdo. El joven, de 28 años de edad, fue detenido durante las manifestaciones realizadas tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

Al respecto, Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la FGE, confirmó los acercamientos institucionales para concluir el proceso:

“Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía está obligada a agotar todas las líneas de investigación y a buscar y acreditar la responsabilidad de algún probable responsable de los hechos delictivos. En este tema, efectivamente se ha tenido un acercamiento por parte de los representantes del área jurídica del Gobierno del Estado, quienes están buscando otorgar el perdón a Raúl Meza. Se está trabajando en esa parte, así como en el acuerdo correspondiente”.

En cuanto a la denuncia de tortura presentada por Raúl Meza, la Fiscalía General del Estado aseguró que los estudios realizados conforme al Protocolo de Estambul resultaron negativos.