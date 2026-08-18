Gabinete se reúne con la presidenta Sheinbaum previo a su Segundo Informe de Gobierno

A dos semanas de rendir su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con su Gabinete legal y ampliado.

Desde las 10:30 horas arribaron los titulares del Gabinete legal y ampliado, algunos de los cuales confirmaron que el encuentro se había agendado desde la semana pasada, sin embargo, por cuestiones de agende se trasladó a este martes.

César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación, explicó que el motivo será parte del balance de las áreas de Gobierno y bromeó al señalar que esperaba que en la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum “no haya jalones de orejas”.

¿No habrá jalón de orejas?, se le consultó.

-"No creo", rechazó.

¿Tiene que ver con lo de Andy?, se insistió sobre el motivo de la reunión.

-“No, no, no", declaró.

César Yáñez Centeno Cabrera, subsecretario de Gobernación Foto: Ximena Mejía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará oficialmente su Segundo Informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre de 2026, marcando el cumplimiento de sus primeros 23 meses al frente del Poder Ejecutivo Federal.

Tras emitir su mensaje, Sheinbaum emprenderá una gira por las 32 entidades federativas para detallar los impactos específicos de los programas sociales e infraestructura en cada estado. El cierre de esta gira informativa tendrá lugar en la Ciudad de México.