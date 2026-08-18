Director de la DEA, Terrance Cole, expresa su confianza en García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México es “un socio de confianza”, afirmó este martes el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole.

Ambos funcionarios sostuvieron una reunión bilateral, luego de la inauguración de la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, y posteriormente ofrecieron una entrevista conjunta en materia de cooperación y seguridad.

Reproducir Omar García Harfuch en Argentina

“Es un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos, el secretario mexicano de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México”, expresó Cole.

En su mensaje, el administrador de la DEA recordó el atentado que sufrió García Harfuch en 2020, como responsable de la seguridad en la Ciudad de México, sin que abandonara esa tarea tras resultar lesionado.

Excélsior

Regresó al servicio y enfrenta estas amenazas de frente. Omar, secretario Harfuch, amigo, gracias por su liderazgo, su amistad y su colaboración. Agradezco que esté aquí. Esta delegación agradece que esté aquí”, manifestó el director de la DEA.

Excélsior

Previamente, describió al funcionario mexicano como un experto en conocer las amenazas de seguridad para los países, así como en la operación de las organizaciones criminales que afectan la salud de la población con el tráfico de drogas.

Reproducir