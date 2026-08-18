Salida de magistrada Mónica Soto no afecta operación del Tribunal Electoral: Monreal

La renuncia de la magistrada Mónica Soto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no impide al Tribunal Electoral seguir funcionando al cien por ciento, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Al fijar postura sobre la renuncia de Soto, el también líder de Morena en San Lázaro explicó que la Sala Superior puede continuar resolviendo los asuntos de su competencia aun cuando opere con dos magistrados menos.

“El Tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”, afirmó.

Soto anunció su renuncia con efectos al 31 de agosto, con lo que pondrá fin a una trayectoria de tres décadas dentro de las instituciones electorales del país.

Monreal consideró que la magistrada cumplió un ciclo y desempeñó su responsabilidad “con acierto, con imparcialidad y con legalidad en todos sus actos”, pero decidió que era momento de concluir su encargo.

“Ella creyó que ya era momento de concluir su responsabilidad”, señaló.

El legislador zacatecano recordó que, de acuerdo con la Constitución, corresponde al Senado conocer de las renuncias de los magistrados electorales y, durante el actual receso legislativo, esta atribución recae en la Comisión Permanente.

Enfatizó que la Constitución establece que la separación del cargo debe obedecer a una causa grave.

“La Comisión Permanente debe calificar la renuncia. La Constitución señala que las renuncias solo son por causas graves y quien califica la causa es la Comisión Permanente”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que existe un vacío jurídico, pues la Constitución no establece qué debe entenderse por una causa grave, por lo que históricamente el Congreso no ha realizado un análisis de fondo sobre las razones que llevan a un ministro o magistrado a renunciar, dijo.

Monreal rechaza ampliar dos años presidencia de la Corte

En otro tema, Ricardo Monreal rechazó que la falta de una definición legislativa sobre las reglas para elegir a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implique que el actual presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pueda permanecer dos años adicionales en el cargo.

Explicó que existe una contradicción entre dos disposiciones constitucionales: una establece un criterio relacionado con la votación obtenida y otra señala que el pleno de ministros debe decidir, por mayoría, quién ocupará la presidencia.

“Hay una antinomia, si hay una norma contradictoria constitucional, dado que una menciona que es la más votada en segundo lugar y la otra disposición que se quedó en la Constitución es que el cuerpo de ministros por mayoría decide quién es la presidenta o el presidente”, explicó.

Además, reconoció que, bajo una interpretación, la ministra Lenia Batres podría acceder a la presidencia, aunque también existe la posibilidad de aplicar el criterio relacionado con la antigüedad.

Ante esta contradicción, consideró que la solución legislativa sería derogar una de las dos disposiciones.

Sin embargo, mientras esto no ocurra, planteó que los propios ministros alcancen un acuerdo para evitar una confrontación pública.

“Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable”, sostuvo.

Consideró que el Poder Legislativo tiene responsabilidad por no haber resuelto la contradicción constitucional, pero insistió en que todavía existe una salida institucional.

“Lo que sería más viable, un acuerdo entre los ministros de la Corte”, insistió.

El líder morenista descartó, sin embargo, que sea viable prolongar por dos años la presidencia del actual titular de la Corte, al recordar el conflicto que generó el intento de ampliar el mandato del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar.