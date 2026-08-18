Anuncia Ecatepec el programa “Ecatepec Te Escucha” y apoyos económicos para el regreso a clases

Con el objetivo de apoyar a la economía familiar en este regreso a clases y priorizar la salud de los sectores más vulnerables, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció la puesta en marcha del programa “Ecatepec Te Escucha”, el cual contempla la entrega gratuita de 1,200 aparatos auditivos a habitantes del municipio.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal destacó que 300 de estos dispositivos estarán destinados específicamente a niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de prevenir que las deficiencias auditivas afecten su desarrollo escolar y aprendizaje.

“Vamos a entregar mil 200 aparatos auditivos para que ningún niño se quede atrás por no poder escuchar bien; no es justo que por falta de recursos un pequeño pierda la oportunidad de desarrollarse plenamente”, enfatizó Cisneros Coss, al señalar que estas acciones se alinean con los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.Requisitos y sedes de atención

Por su parte, Edith Muñoz Jurado, directora del Sistema Municipal DIF de Ecatepec, detalló que el programa atenderá a personas desde los 6 hasta más de 60 años, divididos en tres rangos de edad.

La recepción de documentos (acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e INE del tutor en caso de menores) se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto en nueve sedes estratégicas, entre las que destacan el Deportivo Alfredo del Mazo Vélez, CBTIS 202, UBRIS Ciudad Cuauhtémoc y la explanada municipal, extendiéndose hasta el 21 de agosto en la Subdirección de Bienestar Social del DIF. Las audiometrías gratuitas se practicarán del 25 de agosto al 2 de septiembre.Paquete integral de apoyos por regreso a clases

Además de la salud auditiva, el gobierno municipal desplegará un plan integral de apoyo económico previo al inicio de ciclo escolar para más de 340 mil estudiantes de la demarcación:

Zapatos para el Bienestar ("Zapatón"): Erick Mejía Franco, director de Educación, confirmó la entrega de tarjetas con 400 pesos para calzado escolar a 35 mil alumnos de primaria en una primera etapa, buscando alcanzar a 50 mil beneficiarios.

Feria del Regreso a Clases 2026: Angélica Quijano, directora de Desarrollo Económico, invitó a la ciudadanía a acudir a la explanada municipal del 28 al 30 de agosto (10:00 a 18:00 hrs), donde más de 70 expositores ofrecerán útiles, uniformes y tecnología con descuentos del 10% al 50%.