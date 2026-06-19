IMCO prevé que no habrá acuerdo rápido para ampliar el T-MEC en 2026

Si bien las negociaciones para la revisión y eventual extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúan avanzando, es poco probable que los tres países alcancen un acuerdo para ampliar su vigencia por 16 años durante este año, advirtió Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Comentó que pese a la incertidumbre generada por las declaraciones del Presidente estadunidense Donald Trump, de que para la Unión Americana es mejor no estar en el acuerdo, las conversaciones entre los socios comerciales siguen su curso.

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No estamos parados, siguen avanzando las pláticas y eso en sí mismo es bueno a pesar de las amenazas de Trump y que seguirá generando incertidumbre”, afirmó.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Ocampo explicó que el principal obstáculo en las negociaciones continúa siendo la política arancelaria de Estados Unidos, particularmente los gravámenes que afectan a las exportaciones mexicanas de vehículos, acero y aluminio.

Además, destacó que Washington ha planteado demandas que tanto México como Canadá consideran inaceptables. Entre ellas, la propuesta de elevar al 50 por ciento el contenido estadounidense obligatorio en los vehículos producidos en la región. “Es una línea roja que ni México ni Canadá estarían dispuestos a cruzar”, subrayó.

En el sector agrícola, agregó, también persisten presiones para restringir temporalmente las importaciones mexicanas durante las temporadas de producción estadounidense, una propuesta que igualmente ha sido rechazada por el Gobierno mexicano.

Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 1 de julio, fecha que inicialmente se contemplaba como referencia para la revisión del tratado, Ocampo fue contundente.

Lo que sí sabemos es que es muy poco probable que el 1 de julio tengamos una extensión de 16 años”, afirmó.

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Sin embargo, consideró que una negociación prolongada no necesariamente representa una mala noticia. “Quizá el peor escenario es firmar algo a las carreras, a las prisas por tener algo que presumir”, dijo.

Planteó que los gobiernos de México y Canadá deben plantearse que durante la administración del Presidente Trump es “poco probable” una extensión de 16 años, aún si en 2027 “ya quitamos el componente de las intermedias”.

Sobre las declaraciones de Trump en el sentido de que Estados Unidos podría beneficiarse más sin el T-MEC, el analista aseguró que los datos económicos contradicen esa postura.

En absoluto. Al final es una narrativa política, no es un discurso, es lo que le funciona. Los hechos dicen otra cosa y no solamente para Estados Unidos en el agregado, sino para los estados republicanos de Estados Unidos”, comentó.

El Director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad recordó que México es actualmente el principal comprador de exportaciones estadounidenses y que Canadá también representa un mercado estratégico.

Del total que exporta Estados Unidos, más de 15 por ciento acaba en México y más de 10 por ciento acaba en Canadá. Así es que pelearte con, entre un cuarto a una tercera parte de tu comercio, económicamente suena a una mala idea”, expresó.

A juicio del especialista, las declaraciones del mandatario estadounidense responden tanto a una estrategia de negociación como a una visión proteccionista arraigada desde hace décadas.

Forma parte de su manual de negociación, que es presionar, que es llevar la amenaza al extremo”, explicó.

Finalmente, Ocampo consideró poco probable que la extensión del acuerdo se concrete durante el resto de la administración Trump. No obstante, destacó que México ha logrado preservar una posición relativamente favorable frente a otros competidores internacionales.