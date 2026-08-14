CNTE no planteó nada para la Sección XXII, sino para todos los maestros

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los 800 millones de pesos adicionales a las y los maestros de Oaxaca sean para la CNTE.

En su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos se destinarán a los docentes, plazas y los pendientes laborales. La Mandataria federal fue consultada sobre los temas tratados este jueves en la reunión con integrantes de la sección 22 de la CNTE, al respecto, dijo que fueron dos temas: los recursos y el mantener el programa estatal de útiles y uniformes escolares.

“Un tema, recuerden que se había planteado, no es el primer año, que había para las y los maestros de Oaxaca 800 millones de pesos más. Tiene que quedar muy claro que no es para el sindicato, ni para la Coordinadora, es para las y los maestros de Oaxaca”, agregó “No planteó nada para el sindicato, nada para los de la comisión de la Sección 22, sino todos eran solicitudes de las y los maestros de Oaxaca”.

Tras la reunión de tres horas que sostuvieron, la Jefa del Ejecutivo informó que su Gobierno apoyará a Oaxaca para que mantenga el programa estatal de útiles y uniformes escolares, a petición de la Sección 22 y adicional a las becas que se entregan.

La Presidenta Sheinbaum Pardo destacó que las y los niños reciben por parte de la beca Rita Cetina 2 mil 500 pesos a cada estudiante de primaria para útiles y uniformes.