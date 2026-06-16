En un contexto marcado por los diálogos sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), A.A. José Ignacio Zaragoza Ambrosi, sostuvo reuniones de trabajo con autoridades comerciales y aduaneras de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral.

Durante su visita a Washington, D.C., el dirigente se reunió con Leah R. Liston, directora de Aduanas y Asuntos Comerciales de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), con quien abordó temas relacionados con el intercambio comercial y la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.

"El comercio se fortalece con el trabajo en equipo binacional. Las aduanas mexicanas están preparadas para continuar facilitando el intercambio comercial y responder a los retos que plantea la nueva dinámica económica de América del Norte", expresó Zaragoza Ambrosi.

El presidente de CAAAREM destacó que los Agentes Aduanales de México constituyen un componente estratégico para el comercio internacional y señaló los avances del sector en materia de autorregulación y digitalización aduanera.

"Los Agentes Aduanales de México representan un aliado fundamental del comercio internacional. Hoy son profesionales más preparados, autorregulados y plenamente inmersos en los procesos de digitalización aduanera, elementos esenciales para fortalecer la competitividad y la relación comercial entre nuestras naciones", afirmó.

Agentes aduanales sostienen encuentros con autoridades de EU por T-MEC Especial

Como parte de la agenda de trabajo, Zaragoza Ambrosi también sostuvo un encuentro con Susan S. Thomas, Executive Assistant Commissioner de la Oficina de Comercio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), autoridad responsable de supervisar la aplicación de las leyes aduaneras y comerciales de ese país.

Durante ambas reuniones se destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha entre autoridades y sector privado para facilitar el comercio legítimo, fortalecer la seguridad logística y consolidar la competitividad regional.

La visita del presidente de CAAAREM ocurre en un momento relevante para la relación económica entre México y Estados Unidos, en el marco de la revisión y fortalecimiento de los mecanismos de cooperación contemplados en el T-MEC.

En estos encuentros participó también Carlos Martínez González, presidente de la Comisión de Representación de CAAAREM y presidente de la Association of Logistics & Forwarding Agents (ALFA), quien acompañó las reuniones orientadas al fortalecimiento de la cooperación comercial y logística entre ambos países.