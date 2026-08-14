OAJ impulsa mentorías para fortalecer liderazgo de mujeres juzgadoras

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) puso en marcha una estrategia de capacitación dirigida a fortalecer el desarrollo profesional y abrir nuevas rutas de liderazgo para las mujeres que forman parte del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La jornada, denominada “Capacitación Modelo Metodológico de Mentorías para Impulsar Liderazgos Alternativos de Mujeres Juzgadoras”, reúne a juzgadoras y magistradas de distintas entidades del país con el propósito de intercambiar conocimientos, compartir experiencias profesionales y construir redes de acompañamiento dentro de la institución.

Durante la inauguración, realizada en la Escuela Nacional de Formación Judicial, Xóchitl Almendra Hernández Torres, integrante del Pleno del OAJ, señaló que el encuentro busca generar un espacio en el que las participantes puedan analizar de qué manera las mujeres pueden apoyarse entre sí y transmitir los conocimientos adquiridos durante sus trayectorias.

Explicó que el desarrollo profesional rara vez ocurre de manera aislada y que, en distintos momentos de una carrera, el respaldo de otras personas puede resultar determinante.

En algún momento de nuestra vida profesional hemos necesitado una orientación, una palabra de confianza, una oportunidad o simplemente que alguien nos dijera: sí puedes, estás preparada, inténtalo”, expresó.

Hernández Torres destacó que la participación de juzgadoras y magistradas permitirá compartir aprendizajes, identificar capacidades y abrir oportunidades para otras integrantes del Poder Judicial. Añadió que el ejercicio podría convertirse en un punto de partida para consolidar una comunidad de mujeres dentro del PJF.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inaugura el Modelo Metodológico de Mentorías para fortalecer el liderazgo de las mujeres juzgadoras. Especial

Catalina Ramírez Hernández, también integrante del Pleno del OAJ, sostuvo que la administración de justicia no se limita al funcionamiento operativo de los órganos jurisdiccionales, sino que también requiere crear condiciones que permitan el desarrollo del personal en un entorno de igualdad.

Indicó que el fortalecimiento institucional pasa por respaldar a quienes diariamente hacen posible la impartición de justicia.

Nuestro compromiso no termina con garantizar los recursos materiales o el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, también tenemos la responsabilidad de impulsar políticas que fortalezcan a las personas que integran el Poder Judicial, porque son ellas quienes hacen posible que la justicia llegue a la sociedad”, afirmó.

Ramírez Hernández señaló que el programa de mentorías pretende consolidar redes de apoyo, promover nuevas formas de liderazgo y facilitar que un mayor número de mujeres acceda a oportunidades de crecimiento profesional.

Las instituciones cambian cuando cambian las personas, pero las personas también cambian cuando alguien las escucha y las acompaña”, puntualizó.

Por su parte, Irma Leticia Flores Díaz, directora general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del OAJ, explicó que las experiencias de las participantes serán fundamentales para definir el contenido y las herramientas que integrarán el modelo metodológico.

Precisó que la estrategia deberá construirse a partir de las condiciones que enfrentan las mujeres en el ejercicio de la función jurisdiccional, así como de los obstáculos que han encontrado durante su desarrollo profesional.

Con esta jornada, el OAJ busca establecer un esquema de mentorías sustentado en las experiencias de las propias juzgadoras y magistradas, con la intención de ampliar las redes de acompañamiento y favorecer una mayor participación de mujeres en espacios de liderazgo dentro del Poder Judicial de la Federación.