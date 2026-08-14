'Estamos tranquilos': Sheinbaum niega 'lista negra' contra medios

La Presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista una lista negra de periodistas, medios de comunicación y críticos, y aseguró que en su Gobierno hay libertad de expresión.

Al realizar su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, solamente mostró cómo funcionan las redes sociales y no una lista negra como fue señalada.

“Mostró cómo funcionan las redes hoy. Nunca dijo: esta es la lista de quién sabe qué. No, no, pero ya todos, todos, todos, la lista de Sheinbaum. Si hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura? Pregunto, ¿a quién? A nadie”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo ironizó de que algunos comunicadores expresaron su orgullo por ser parte de la lista que critica su Gobierno a la 4T.

“Ay, yo me siento orgulloso de estar en la lista” o “Ay, este, me pusieron en la lista”, por lo que la mandataria se preguntó “¿Qué es eso? Si no hay ninguna lista. Luisa lo único que hizo fue decir cómo operan las redes sociales. Vean la conferencia”, criticó.

La Mandataria federal aseguró que hay más libertad de expresión que nunca y que, en su conferencia de prensa matutina hay apertura para todos los medios de comunicación, incluidos los independientes.