Tragedia en Veracruz: 3 muertos por explosión en pozo de sal en Jáltipan

La explosión en un pozo de salmuera con diésel dentro de la planta de sal de la compañía PMV Minera dejó un saldo de tres personas muertas y una lesionada la tarde de este lunes. La planta está ubicada en un camino de terracería que conduce a la comunidad Agua Fría, desde la cabecera municipal. Por seguridad, cerraron los accesos hacia esa zona a la población civil.

Autoridades de Protección Civil reportaron que el incendio continúa activo en el sitio, por lo que permanecían activos los protocolos de emergencia. La columna de fuego se alcanzaba a observar a varios kilómetros a la redonda, desde varios municipios. Al anochecer se corroboró que el fuego seguía incontrolable.

Gildardo Maldonado, alcalde de Jáltipan, confirmó el siniestro y pidió el apoyo de unidades de emergencia de los municipios aledaños para poder atender a los trabajadores. Sin embargo, desde la propia planta reportaron que la mayoría estaba bien, a excepción de cuatro trabajadores. El herido, quien presuntamente presentaba quemaduras, fue trasladado por el propio munícipe a un hospital de la región.

Autoridades estatales de Protección Civil y Seguridad Pública, junto con personal de los municipios de Jáltipan, Chinameca y Acayucan, mantienen un puesto de mando en la zona y las fuerzas de tarea acordonaron el perímetro mientras realizan trabajos de control.

El Gobierno del Estado informó que no hay población cercana al punto del siniestro ni riesgo inmediato, pero pidió a la ciudadanía no acercarse para permitir las labores de emergencia. Las autoridades investigan las causas de la explosión.