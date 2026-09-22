Investigación de asesinato de Carlos Manzo prevalece en la FGE: Vicefiscal de Michoacán

A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, la investigación por el homicidio del exalcalde de Uruapan continúa bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pese a las solicitudes presentadas por su hermano, Juan Daniel Manzo, y su viuda, Grecia Quiroz, para que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez aseguró que, hasta ahora, no existe ningún cambio en la conducción de la investigación ni un procedimiento iniciado por la autoridad federal.

La conducción de las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos la lleva esta Fiscalía. No tenemos ningún cambio”, declaró Vega Rodríguez.

El funcionario agregó que la Fiscalía estatal no ha recibido una solicitud ni tiene conocimiento de algún procedimiento de la FGR relacionado con el homicidio del exalcalde.

La primera petición para trasladar la investigación al ámbito federal fue presentada el 29 de agosto por Juan Daniel Manzo, hermano del político asesinado. La solicitud ocurrió en medio de la controversia generada por la supuesta negativa de Grecia Quiroz a entregar teléfonos celulares que podrían contener información relevante para las indagatorias.

Dos semanas después, la propia Quiroz acudió a la Ciudad de México para presentar una petición similar ante autoridades federales.

Hasta ahora, ninguna de las dos solicitudes ha modificado la responsabilidad de la Fiscalía de Michoacán sobre el expediente.

Mientras tanto, la relación entre el hermano y la viuda de Carlos Manzo se ha deteriorado públicamente. Ambos han intercambiado acusaciones relacionadas con el manejo del caso y han señalado posibles actos de encubrimiento, además de cuestionar el uso político y electoral del asesinato.

En medio de esa disputa también han surgido señalamientos sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales, asuntos que forman parte de las líneas que las autoridades investigan y que deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados.

“El Brilloso”, bajo proceso por el homicidio

La investigación tuvo recientemente un nuevo episodio con la vinculación a proceso de Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso”, señalado por su posible participación en el homicidio de Carlos Manzo y en lesiones calificadas relacionadas con el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La audiencia se realizó en el complejo penitenciario de Mil Cumbres, en Charo, Michoacán. El juez consideró suficientes los datos presentados por el Ministerio Público para iniciar el proceso penal contra el imputado, a quien las autoridades ubican como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina la culpabilidad del acusado. Significa que el procedimiento penal puede continuar mientras las autoridades profundizan en los elementos relacionados con su posible participación en los hechos.

Grecia Quiroz, viuda del exalcalde ultimado, afirmó que mantendrá la lucha política que inició junto con su esposo. Foto: Cuartoscuro.

Mensajes llevaron la investigación al círculo cercano

Uno de los elementos expuestos durante la audiencia fueron conversaciones obtenidas del teléfono celular de Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo”, hermano de Alexis Jesús y también imputado.

En ese dispositivo se encontró una fotografía en la que aparecían Carlos Manzo y su esposa, Grecia Quiroz. Los mensajes presentados ante el juez también contenían referencias al exalcalde y a una presunta operación criminal.

En una de las conversaciones, atribuida a “El Brilloso”, se lee: “Ya se hizo el equipo que va a operar. El patrón me eligió a mí y la neta me pone chido, qué chingón”.

En otro fragmento aparece una referencia a Carlos Manzo y a la relación que, según el mensaje, existía entre ambos: “Si se hace esto, nos vamos mi hermano Vikingo y yo para arriba con los jefes. La neta no tengo nada qué agradecerle a ese caga palos, aunque sea mi padrino, él se lo buscó”.

Las comunicaciones también hacían referencia a Threema, una aplicación de mensajería que el imputado comparó con WhatsApp. “Ya nos dijeron que tengo que estar en un grupo de Threema o algo así, que es como el wats, pero más chingón”, señala el mensaje presentado durante la audiencia.

La pista dentro de la Presidencia Municipal

Otra de las líneas que llamó la atención durante la diligencia judicial fue la referencia a una persona que presuntamente se encontraba dentro de la Presidencia Municipal.

En las conversaciones, Alexis Jesús “N” habría escrito que había “un vato adentro de la Presidencia” que sería colocado en determinado sitio y al que tendría que vigilar.

El mensaje señalaba que no conocía personalmente al hombre, aunque mencionaba que podría llamarse o ser conocido como Samuel o Manuel.

Las investigaciones identificaron posteriormente a Samuel “N” como director de relaciones públicas del equipo de Carlos Manzo. El colaborador tenía antecedentes penales y fue detenido por su presunta implicación en los hechos.

También permaneció bajo investigación Yesenia “N”, quien se desempeñaba como secretaria particular del alcalde. Las autoridades ministeriales la requirieron para obtener información sobre los movimientos y la operación interna del equipo municipal.

Grecia Quiroz recuerda la cercanía de “El Brilloso”

Después de la vinculación a proceso de Alexis Jesús “N”, Grecia Quiroz publicó un mensaje en el que afirmó que el joven había sido cercano a la familia.

La viuda sostuvo que Carlos Manzo le había brindado apoyo y oportunidades con la intención de alejarlo de actividades criminales.

Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió.

Según Quiroz, su esposo creyó que podía contribuir a cambiar el rumbo del joven y, con ello, alejar a integrantes del crimen organizado.

Pero al parecer ‘Alexis N’ traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida”, añadió.

La viuda también cuestionó cómo una persona que había convivido con la familia y recibido su apoyo pudo terminar, de acuerdo con las acusaciones de las autoridades, relacionada con quienes participaron en el asesinato.

No podemos acostumbrarnos a vivir en un México donde la solidaridad deja de ser virtud y se convierte en la desventaja que te lleva a la muerte”, expresó.

Quiroz pidió que quienes resulten responsables reciban un castigo y reclamó una pena ejemplar para quienes, según su versión, traicionaron la confianza de Carlos Manzo.