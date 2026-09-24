Niño sale a jugar futbol y un sicario le quita la vida durante una balacera

Tras seis días de permanecer hospitalizado, el niño José Emmanuel falleció por la herida en la cabeza provocada por un balazo que recibió cuando jugaba en la posición de portero en el campo de futbol en la colonia Las Granjas, del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

José Emmanuel de escasos diez años, cursaba la primaria y por la tarde practicaba futbol en el campo de su colonia; sin embargo, el 18 de septiembre dos sicarios llegaron a las afueras de la cancha y dispararon a quema ropa a 3 personas, pero una bala cruzó el cráneo de José Emmanuel.

Velorio del niño de 10 años que fue asesinado durante una balacera cerca de un campo de futbol Foto: Especial

Por lo cual permaneció en terapia intensiva en el Hospital materno Infantil y la madrugada de este jueves perdió la vida. Compañeros de su escuela acudieron la noche de este jueves a darle una despedida, con vestimenta blanca, portando globos y rosas blancas.

De la balacera registrada ese fatídico viernes 3 personas fallecieron en el lugar, entre ellos una persona en condición de calle, asimismo dos adultos más resultaron heridas y el menor José Emmanuel, cuyos padres decidieron darle cristiana sepultura en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Velorio del niño de 10 años que fue asesinado durante una balacera cerca de un campo de futbol Foto: Especial

Queman viva a pareja acusada de brujería

En otro punto de Oaxaca, específicamente en la comunidad Las Tacitas, del municipio de Ocosingo, un hombre y una mujer fueron linchados tras acusarlos de brujería.

En un video que circula en redes sociales se observa como un grupo de hombres prenden fuego en el cuerpo a ambas personas.

Hasta el momento solo el del sexo masculino ha sido identificado y se dijo que respondía al nombre de Nicolás y contaba con 50 años de edad; la otra persona, de sexo femenino, era al parecer su esposa.

En la grabación se observa el momento en que le arrojan gasolina y luego prenden fuego, sin que ninguna autoridad de la comunidad impidiera el hecho registrado el 22 de septiembre por la noche.

La comunidad Las Tacitas se ubica dentro de la zona de la biosfera Montes azules de la selva lacandona, una zona de difícil acceso. Las autoridades aún deben confirmar oficialmente las identidades y las circunstancias exactas de lo ocurrido.

El hecho ha causado indignación y preocupación, especialmente ante las versiones de que la pareja tenía hijos menores de edad y quedaron en la orfandad y en situación de vulnerabilidad.

Otras de las versiones que ha circulado es que la pareja fue despojada de sus tierras y por lo tanto habría sido un acto de venganza. A su vez la Fiscalía para Asuntos Indígenas dio a conocer que inició la carpeta de investigación.

Otro caso, sucedió en San Juan Chamula, donde un joven de nombre Hugo, de 18 años de edad, fue encontrado calcinado sobre un camino de extravío, a la fecha no ha sido esclarecido el hecho, ocurrido el lunes, en el paraje Ch’ilim Jobeltik.

La víctima fue identificada como Hugo Pérez, de 19 años de edad, quien tenía su domicilio en el barrio Yalcobe, en la cabecera municipal de San Juan Chamula.

Familiares describieron a Hugo como un joven humilde y de valores. Ante lo ocurrido, exigieron a las autoridades esclarecer los hechos, localizar a los responsables y que su muerte no quede impune.

Se espera que la Fiscalía proceda al esclarecimiento de lo ocurrido, y logre dar con los responsables y determinar las responsabilidades legales correspondientes.