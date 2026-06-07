Exigen cerco fronterizo ante avance del ébola; ven filtros insuficientes

En el conteo regresivo para el inicio del Mundial, médicos especialistas consultados por Excélsior coincidieron en señalar que la medida más efectiva para evitar que el virus del ébola llegue a México es que el gobierno federal restrinja oficialmente la entrada de personas procedentes de Uganda, de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur.

Se trata de una estrategia que ya se puso en marcha en Estados Unidos y Canadá.

En el caso del vecino país del norte, con base en una ley de salud pública vigente desde 1944, se limitó temporalmente la entrada de cualquier ciudadano extranjero no estadunidense que haya viajado las últimas tres semanas a las naciones que tienen el brote del virus.

Canadá anunció la misma medida. Especificó que a partir del 30 de mayo, viajeros provenientes de esas regiones deberán cumplir cuarentena obligatoria de 21 días —incluso si no presentan síntomas— para poder ingresar a su territorio. Además, las personas que ya cuenten con visas aprobadas o autorizaciones electrónicas de viaje no podrán ingresar al país mientras permanezca activa la restricción.

La Ssa definió que si se detecta una persona que presente alguno de los síntomas del virus, será internada en el Ceniaq del INR para descartar o confirmar la enfermedad. Erick Retana

En México, aunque no ha existido un pronunciamiento oficial por parte de la presente administración, las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris restringieron el ingreso de pasajeros que hayan permanecido en Uganda, República Democrática del Congo o Sudán del Sur durante los últimos 21 días, como parte de medidas sanitarias acordadas entre nuestro país y sus socios comerciales.

LA RECOMENDACIÓN PARA MÉXICO

En entrevista con Excélsior, el infectólogo Francisco Moreno enfatizó que es urgente que nuestro gobierno anuncie oficialmente la prohibición de entrada de personas procedentes de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur para evitar que el brote del virus del ébola llegue a suelo mexicano.

“ La manera más eficaz de prevenir que haya casos en México es que no vengan personas con posibilidad de estar enfermas a contagiar aquí. Y para eso se debe evitar que la gente que está en la zona roja salga y venga a México . Lo prohibieron en Canadá hace una semana, lo prohibieron en Estados Unidos hace tres, pero aquí en México han sido muy tibios”, indicó.

Sin embargo, el pasado 26 de mayo, el titular de la Ssa, David Kershenobich, señaló que México ha reforzado sus protocolos sanitarios de manera especial rumbo al Mundial, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la población y visitantes internacionales.

Especialistas señalan que poner filtros en los aeropuertos no sirve absolutamente nada, porque se puede venir contagiado y no tener síntomas. Erik Retana

Por su parte, Michel Martínez, líder de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud, señaló a este diario que la restricción de entrada a viajeros provenientes de las zonas con brotes, más que causar alarma, brinda seguridad a la población.

Si bien es una medida que puede sonar drástica, creo que sirve para que nosotros como personal de salud estemos alertas. Y la disposición de que todo pasajero que haya estado 21 días antes en alguno de estos países donde hay riesgo de transmisión no pueda entrar al país es para que la población esté consciente que el virus existe, que no es un llamado a la alarma, pero sí un llamado para estar preparados”, explicó.

Con respecto de los filtros sanitarios que se han instalado en zonas de distintos aeropuertos internacionales, los especialistas añadieron que sólo son útiles para conocer el antecedente de viaje, pero no para detectar la enfermedad, porque los síntomas tardan hasta 21 días en manifestarse.

La vigilancia epidemiológica fue reforzada tras la detección del caso sospechoso. REUTERS

Por tanto, en entrevistas por separado, propusieron que en el caso de que un filtro sanitario detecte el ingreso al país de una persona, sin síntomas, procedente de las tres naciones afectadas, se debe tener un protocolo de seguimiento por parte de la autoridad sanitaria durante toda su estancia.

“Tener el registro de dónde se van a quedar, ¿cuánto tiempo se van a quedar?, ¿qué lugares van a visitar? Por si alguno de ellos llega a estar enfermo y saber a qué personas pudiera estar potencialmente contagiando.

“Poner filtros en los aeropuertos no sirve absolutamente nada porque tú puedes venir contagiado y no tener síntomas y aunque hagan una prueba en ese momento, va a salir negativa.

“El filtro sanitario es importante para conocer el historial de viaje. Pero todavía es más importante dar un seguimiento puntual de las actividades que realice en el país una persona que ingresa porque si no existió cuarentena, la persona tarda hasta 21 días en manifestar los síntomas”, indicó el infectólogo Michel Martínez.

Pacientes con ébola necesitarán hospitalización

La Ssa definió que si se detecta una persona que presente alguno de los síntomas del virus, será internada en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para descartar o confirmar la enfermedad.

Además, en su aviso epidemiológico publicado el 30 de mayo, la dependencia federal reiteró que hasta el momento no se ha identificado ningún tipo de contagio en el territorio nacional. Y el nivel de riesgo sigue siendo bajo.

Éstos son los síntomas. Erick Retana

Ante este panorama, el infectólogo Francisco Moreno señaló que la prevención sanitaria se debe basar en tres aspectos:

Contar con equipos de protección personal adecuados.

Disponibilidad de áreas de hospitalización con terapia intensiva.

Tener pruebas suficientes para detectar el ébola.

“De cada 100 pacientes que tienen ébola, 100% necesita hospitalización y 95% terapia intensiva. De esa magnitud estamos hablando. Entonces, qué bueno que digan que tenemos un centro en donde pueden atender a uno o dos pacientes. Pero si esto se sale de control y tienes mil, ¿dónde los vas a atender?

Piden descentralizar las pruebas y ensayos

Considerando la experiencia que se vivió durante la pandemia de covid-19, el infectólogo de TecSalud Michel Martínez hizo un llamado a la Secretaría de Salud a descentralizar la aplicación de las pruebas para detectar el virus del ébola.

Explicó que es necesario que antes de que inicie el Mundial, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) capacite a otros laboratorios en las principales ciudades del país para la toma y el análisis de las muestras de sangre.

Los casos sospechosos de ébola serán trasladados a al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ), del Instituto Nacional de Rehabilitación para su evaluación. Foto: Especial

“En la pandemia, si yo tenía un caso sospechoso en Monterrey, se aislaba, se montaban las medidas de contención, pero la obtención de las muestras se tenía que enviar a la CDMX al laboratorio del InDRE.

Por otra parte, señaló que es urgente que se empiecen a realizar simulacros de atención para el manejo de un caso sospechoso, que no necesariamente puede ocurrir en la capital del país, toda vez que la selección de la República Democrática del Congo jugará en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco.