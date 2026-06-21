Exhortan a prevenir cáncer genitourinario en hombres; casos van en aumento

A partir de los 50 años de edad, los hombres tienen mayor riesgo de padecer algún tipo de cáncer genitourinario, señaló Jorge Arturo Ruiz Ortuño, urólogo del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos.

Explicó que estos tumores malignos que se originan en el sistema urinario -riñones, vejiga y uretra- van en aumento, debido al sedentarismo y los malos hábitos alimenticios.

Sin embargo, el especialista precisó que el cáncer de riñón es el más letal y está relacionado principalmente a tres factores de riesgo: tabaquismo, obesidad e hipertensión.

Es importante que los varones adopten una vida más saludable y lleven a cabo chequeos generales al año, como la revisión de próstata y el ultrasonido renal. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Por lo anterior, señaló que es importante que los varones adopten una vida más saludable y lleven a cabo chequeos generales al año, como la revisión de próstata y el ultrasonido renal.

Ruiz Ortuño agregó que detectado a tiempo y en etapas tempranas, los pacientes tienen mayores probabilidades de superar estas enfermedades.

Modificando estos tres factores se disminuye el riesgo de cáncer hasta un 50 por ciento o más. El cáncer renal es un poco especial porque entre el 50 y el 60 %se diagnostican de manera incidental, por tanto, invitamos a todos los derechohabientes a que realicen sus chequeos rutinarios”, sostuvo.

El especialista del ISSSTE añadió que algunos de los síntomas de alerta del cáncer genitourinario, son: sangrado al orinar, dolor en la espalda, en los huesos o hígado, o tener una bola en la espalda, por lo que insistió, en el llamado a los derechohabientes a acudir al médico a su revisión regular en los hospitales del ISSSTE.