Exhortan a invertir en parcelas de limón con tasas de ganancia de 22.8 anual

Inversiones Críticas ofrece parcelas de limón persa desde mil metros cuadrados, con tasas de ganancia de 22.8% anual.

Invertir en el sector agrícola de Yucatán, particularmente en limón persa, y ahora piña y sandía, se ha convertido en una tendencia de "inversión verde" que combina agronegocios con seguridad jurídica.

Actualmente, existen modelos estructurados donde empresas gestionan el cultivo, la cosecha y la exportación a Estados Unidos y Japón, permitiendo rendimientos sin que el inversionista trabaje personalmente la tierra.

Tal es el caso de Inversiones Críticas, que además de vender en el exterior el limón persa, extrae el aceite para la industria farmacéutica y procesa la cáscara para el sector de infusiones.

Productos de Inversiones Críticas Foto: Especial

Con rendimientos que alcanzan el 22.8 por ciento anual, la firma, que obtuvo el segundo lugar nacional en la Expo Invierte 2025 de la Ciudad de México, supera ampliamente las tasas bancarias tradicionales y establece un estándar de rentabilidad difícil de igualar.

Gustavo Muñoz Rejón, gerente comercial de Inversiones Críticas, explicó que al dominar el círculo completo de producción, se garantiza márgenes de ganancia superiores y evita gastos innecesarios en tecnologías irrelevantes, enfocando el capital directamente en la productividad del campo.

A diferencia de otros modelos que postergan los beneficios, esta empresa asegura pagos puntuales desde el primer año a sus más de 400 clientes activos", detalló.

Subrayó que esta estrategia protege el capital frente a la inflación y la depreciación del dinero a largo plazo. "Si el rendimiento llega hasta el quinto año, el valor real de tu inversión inicial ya disminuyó; con nosotros, el inversor cobra de inmediato, porque trabajamos con árboles ya en producción".

El directivo de Inversiones Críticas, agregó que la seguridad del proyecto se fundamenta en un esquema de certeza legal absoluta ante notario público y respaldos financieros de hasta 25 años.

Además, la firma diversifica su oferta con cultivos de ciclo corto, como piña y sandía, donde el inversionista recibe su capital íntegro y rendimientos al finalizar la cosecha anual", manifestó.

Piñas de Inversiones Críticas Foto: Especial

jcp