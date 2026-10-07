Morena festeja sus 15 años en la tribuna de San Lázaro

Morena tomó la tribuna de San Lázaro para celebrar los 15 años del movimiento, luego de que sus diputados no pudieron acudir al festejo organizado en el Auditorio Nacional, debido a que la sesión se prolongó por la discusión de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley Antimemes”.

Con aplausos y gritos de “¡Viva Morena!”, los legisladores, muchos de ellos con chamarras o playeras color guinda, de Morena, convirtieron el pleno en escenario de aniversario. Desde la tribuna, levantaron los brazos y lanzaron vivas a Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al propio movimiento.

El festejo llegó después de una jornada legislativa que mantuvo a los morenistas en el recinto cuando su intención era trasladarse al Auditorio Nacional para participar en el acto convocado por la dirigencia nacional. La discusión de la reforma se extendió durante horas y terminó por impedirles llegar al evento partidista.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, había buscado que la sesión fuera breve, pero acusó que la oposición incumplió.

Tras aprobar la iniciativa que fue enviada por el Ejecutivo Federal, los morenistas se apostaron en tribuna mientras priistas panistas y emecistas dejaban vacío el salón de Plenos. La única que permaneció en su curul, expectante, fue la panista Kenia López Rabadán.

Aun cuando era nuestro deseo estar presente ahí en el evento, no nos fue posible por estar aquí defendiendo a la patria”, afirmó Monreal.

Aprovechó para enviar un saludo a quienes respaldaron el movimiento durante estos 15 años y reivindicó a López Obrador como su principal inspirador.

Es un honor estar con Obrador” respondieron a coro los diputados guinda.

También dedicó un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó de estadista, y aseguró que la bancada “mantendrá su respaldo al proyecto de transformación”.

Hacemos un compromiso y reiteramos al pueblo de México que no les vamos a fallar, que Morena va a cumplir” dijo, seguido de vivas a favor de Morena y de López Obrador.

Mientras un gran pastel era trasladado a la tribuna.