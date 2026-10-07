Muere réferi 'El Búho' en función de lucha libre; detienen a El Hijo de Fishman

Una función de lucha libre realizada en Mineral de la Reforma, Hidalgo, terminó con el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, durante la madrugada de este miércoles en el Deportivo 11 de Julio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió durante la contienda estelar, en la que participaba el luchador conocido como El Hijo de Fishman. Durante el desarrollo del encuentro, el réferi recibió diversos impactos y posteriormente cayó sobre el cuadrilátero, donde quedó inmóvil.

Personal de emergencia acudió al inmueble tras recibir el reporte para brindarle atención médica. Sin embargo, los paramédicos determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos de seguridad aseguraron a El Hijo de Fishm an, quien fue trasladado y puesto a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

La autoridad inició una carpeta de investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar, conforme a las indagatorias, si existe alguna responsabilidad penal.

La situación jurídica del luchador será definida por las autoridades competentes una vez que concluyan las primeras diligencias y se recaben los elementos correspondientes.