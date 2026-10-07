Tras denuncia de una alumna contra profesor, estudiantes exigen separar a investigados en CCH Sur

La joven señaló presunto acoso por parte de un docente de Física; colectivos realizaron una asamblea, presentaron un pliego petitorio y demandaron medidas preventivas en un plazo de 12 horas

La denuncia de una alumna de quinto semestre contra un profesor de Física por presunto acoso detonó este miércoles una nueva movilización en el CCH Sur. Estudiantes y colectivos realizaron una asamblea, presentaron un pliego petitorio y exigieron a las autoridades medidas inmediatas para proteger a quienes denuncian violencia, mientras un grupo vandalizó los torniquetes de acceso del plantel.

Entre las principales exigencias está que las personas que se encuentren bajo investigación por posibles casos de acoso, hostigamiento, agresión sexual, violencia de género o abuso de poder sean separadas preventivamente del plantel durante una semana, en un plazo máximo de 12 horas.

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Los colectivos Tlacuachas Moradas del Sur, El Capitán Ahuizote, Eclipse Neurodivergente, Paliacate Negro CCH Sur, Tlacuachas Revolucionarios y la Comunidad Estudiantil suscribieron el pliego, en el que reclaman una respuesta institucional “inmediata, diligente, responsable y efectiva”.

El documento precisa que la separación solicitada tendría carácter preventivo y no pretende sustituir las investigaciones ni anticipar una responsabilidad. Su finalidad, señalan, es evitar posibles contactos entre las personas denunciantes, testigos y quienes sean objeto de una investigación cuando exista un riesgo.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que la estudiante está siendo acompañada por la institución y advirtió que no habrá tolerancia frente a este tipo de conductas.

“Se está acompañando a la compañera, y, por supuesto, que no vamos a tolerar ningún caso de acoso”, afirmó a pregunta expresa de este diario

La protesta ocurre después de que se conociera el caso de la estudiante, quien señaló presuntas conductas de acoso por parte del profesor. La Universidad ha señalado que la alumna está siendo acompañada por las instancias correspondientes.

Además de la separación preventiva, los estudiantes demandan que las autoridades informen por escrito cuáles serán las medidas que adoptarán, los plazos para cumplirlas, las instancias responsables del seguimiento y los mecanismos para evitar represalias contra quienes presenten denuncias.

El pliego exige que los casos de acoso, hostigamiento, agresión sexual y violencia de género sean atendidos con debida diligencia, confidencialidad, protección, no revictimización, debido proceso y celeridad.

También reclama sanciones para los docentes que, una vez determinada la responsabilidad correspondiente, hayan utilizado su posición para intimidar, amenazar, acosar o agredir a estudiantes.

Los colectivos invocan además el artículo 95 del Estatuto General de la UNAM y piden que las conductas de violencia de género sean consideradas con la gravedad que corresponde y no sean minimizadas como simples conflictos entre profesores y alumnos.

Otro de los puntos plantea que, cuando existan indicios de un posible delito, la Universidad dé aviso a las autoridades competentes. El documento subraya que la investigación universitaria no debe sustituir las actuaciones de las autoridades encargadas de investigar delitos.

Los estudiantes también demandan acelerar los procedimientos en las áreas jurídicas, académicas y escolares para evitar retrasos, omisiones, falta de seguimiento, pérdida de información o casos que permanezcan sin resolución durante periodos prolongados.

Bajo el apartado de “Justicia pronta, completa y efectiva”, sostienen que la demora en la atención de las denuncias puede provocar revictimización, desalentar a otras personas a denunciar, generar temor y alimentar una percepción de impunidad.

La jornada de protesta tuvo además un episodio de vandalización de infraestructura de seguridad. Después de la asamblea, un grupo dañó los torniquetes de acceso del CCH Sur, instalados como parte de las medidas de seguridad implementadas en el plantel.