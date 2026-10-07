Otro caso de apropiación cultural, piden eliminar términos “Oaxacan” o “Oaxaca” en maíz verde de EU

La socióloga rural Susana Alejandre Ortiz presentó una petición en la plataforma change.org para que las empresas de los Estados Unidos eliminen los términos “Oaxacan” o “Oaxaca” en todo empaque, etiquetado, mercadotecnia y catálogo del maíz verde utilizado en la producción de whisky.

La también consultora en temas ambientales denunció a las empresas Whiskey Acres, Green Door y Still Austin, así como a comercializadores de semillas de ese país por apropiación cultural y lavado de imagen, así como por el fraude comercial debido al uso fraudulento del nombre “Oaxacan Green Corn” ocultando el origen de una variedad de maíz surgida a finales del siglo XX en Minnesota.

Explicó que el uso del nombre “Oaxacan Green Corn” constituye una apropiación cultural, desinformación y competencia desleal, porque se comercializa con la fama biocultural de Oaxaca una cepa artificial desarrollada e industrializada en los Estados Unidos durante el siglo 20, distorsionando el registro histórico y vulnerando el legado milenario de los pueblos indígenas y campesinos de Oaxaca.

Sostuvo que los análisis fenotípicos y genéticos confirman el origen del “Oaxacan Green Corn” de la variedad “Green Dent”, creada en el corn belt de Minnesota por el fitomejorador Ernest Strubbe, más no en Oaxaca.

Ante ello, requirió el cese inmediato de uso de marca y eliminar los términos “Oaxacan” o “Oaxaca” de todo empaque, etiquetado, mercadotecnia y catálogo, así como corregir la denominación y renombrar el producto formalmente como “Ernest Strubbe’s Green Dent”.

Aparte de esto, demandó una aclaración histórica e incluir en las descripciones del producto una nota informativa que rectifique el origen biogeográfico real del cultivo para garantizar transparencia hacia el consumidor.

En su petición, Alejandre refirió que respetar el origen de las semillas es un deber de precisión científica, ética comercial y justicia hacia la biodiversidad resguardada por las comunidades nativas.