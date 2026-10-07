Crimen organizado usaba predio en Xalisco para desaparecer cuerpos; hallan dientes y casquillos

Derivado de una llamada anónima, autoridades de seguridad e integrantes de colectivos de búsqueda procesan un sitio utilizado por el crimen organizado como campo de exterminio en el municipio de Xalisco, Nayarit, donde se confirmó el hallazgo de una estructura artesanal diseñada para la incineración de cuerpos.

Llegar al punto de procesamiento requiere transitar por caminos de brecha en medio de la vegetación, cuyo paso se ha complicado por las constantes lluvias registradas en la región. En el centro del terreno se ubica una construcción pintada de blanco con azul, donde los peritos e investigadores concentran las labores de exploración.

A espaldas del inmueble principal se localizó una hornilla artesanal empleada por células delictivas para deshacerse de sus víctimas, un mecanismo de incineración inédito para las agrupaciones de búsqueda en la entidad.

Hallazgos de restos óseos y evidencia balística

Alejandra Pérez, representante del colectivo Familias Unidas por Nayarit, detalló que el sitio presenta huellas de incendios e indicios de manipulación química. “Es una hornilla artesanal que contiene un olor muy fuerte a diésel, a químicos, y el contexto en que se están encontrando estos restos es que son fragmentos; o sea, son molares, dientes”, explicó durante las labores en campo.

Con el apoyo de binomios caninos y técnicas de cribado de tierra, las brigadas ampliaron el perímetro de búsqueda hacia la maleza y los márgenes de un riachuelo cercano. En el lugar se han asegurado casquillos percutidos —algunos recuperados junto a piezas dentales en áreas de quema—, restos de bolsas negras, cintas adhesivas, fragmentos de maletas y prendas de vestir como playeras, bóxers, gorras, zapatos y mochilas.

El hallazgo ha generado consternación entre los habitantes de las localidades rurales aledañas. “¡Qué triste! ¡Qué triste para los que han perdido sus hijos y nunca los han vuelto a hallar!”, expresó un residente de la zona al observar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Antecedente violento en la zona

La región donde se ubica este punto de exterminio cuenta con antecedentes de actividad criminal de alta severidad. En 2018, los colectivos de personas desaparecidas localizaron en esa misma demarcación el predio conocido como la "Casa del Diablo", un terreno donde se excavaron múltiples fosas clandestinas de las que se recuperaron un total de 54 cuerpos.

Las autoridades y los colectivos continúan con los trabajos de prospección y cribado en el terreno para la recolección de indicios y su posterior traslado a los servicios periciales.