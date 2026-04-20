Ofrecen 300 mil pesos por recaptura de exagente de GOPES fugado de penal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ofrecerá una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien proporcione información veraz y útil para lograr la recaptura de José Arturo Alfaro Acuña, exagente del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública, quien se fugó del Centro de Justicia Penal de esta capital el pasado 3 de abril.

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal General del Estado, confirmó que el acuerdo para el otorgamiento de dicha recompensa ya fue aprobado y será publicado de manera oficial en los próximos días.

Alfaro Acuña es señalado por su presunta participación en la masacre de 19 personas —17 de ellas migrantes— ocurrida en enero de 2021 en el ejido Santa Anita, municipio de Camargo.

El exagente había sido capturado a inicios de abril de este año y, tras una maratónica diligencia judicial, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones administrativas, dentro de la carpeta de investigación 23/2021.

Tras recibir el auto de vinculación, el imputado logró evadir la seguridad de sus captores y se dio a la fuga.

El fiscal Govea Orozco informó que actualmente se mantienen diversas líneas de investigación abiertas para dar con el paradero del prófugo, entre las cuales no se descarta la posible colaboración de familiares en su evasión.

No obstante, aclaró que los detalles sobre estos indicios se manejan con carácter confidencial para no entorpecer las diligencias en curso.

Contexto del caso Camargo

Alfaro Acuña es uno de los expolicías implicados en el hallazgo de 19 cuerpos calcinados al interior de una camioneta en el citado ejido Santa Anita.

Del total de víctimas, 16 eran originarias de Guatemala, una de El Salvador y dos más de nacionalidad mexicana, identificadas como los presuntos traficantes de personas que guiaban al grupo hacia la frontera de Miguel Alemán.

Respecto a este multihomicidio, las autoridades judiciales han dictado ya sentencia contra 12 exagentes estatales: 11 de ellos recibieron una condena de 50 años de prisión, mientras que otro fue sentenciado a 19 años de cárcel.

La Fiscalía había girado inicialmente un total de 20 órdenes de aprehensión relacionadas con este crimen.

Llevaban 117 kilos de cocaína en una camioneta

Por otra parte, el pasado 16 de abril, un cargamento de 117 kilogramos de cocaína que era transportado hacia la frontera de Tamaulipas fue asegurado por elementos de la Policía Ministerial Federal y personal militar durante un operativo de vigilancia instalado sobre la carretera federal Matamoros–San Luis Potosí, a la altura del municipio de Jaumave.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Tamaulipas, los hechos ocurrieron cuando los agentes federales, en compañía de elementos del Ejército Mexicano, realizaban revisiones aleatorias en el tramo carretero mencionado.

Durante el dispositivo, los uniformados marcaron el alto a una camioneta Chevrolet, color blanco, tipo pickup, en la que viajaban dos personas.

Con el apoyo de un agente canino especializado en detección de narcóticos, se logró localizar un compartimento oculto dentro del vehículo, en el cual se encontraba la droga.

Al inspeccionar el área, se contabilizaron 117 paquetes confeccionados con cinta adhesiva que, tras ser pesados, arrojaron un total de 117 kilogramos de cocaína.

Tanto los ocupantes de la camioneta como el vehículo y la droga asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien iniciará la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud.

Las primeras indagatorias señalan que la unidad motriz y los ahora detenidos tenían como destino la franja fronteriza del estado.

jcp