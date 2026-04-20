Mazatlán espera más de 70 mil visitantes por llegada de cruceros en abril

El puerto de Mazatlán, Sinaloa, recibirá durante el mes de abril de este año 20 navíos internacionales que se traducirán en una derrama económica superior a los 118 millones de pesos.

De acuerdo con la secretaria de turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, en el presente mes arribarán al puerto más de 70 mil visitantes, los cuales podrán disfrutar de los atractivos turísticos de la ciudad, entre ellos el Malecón, el Centro Histórico, Olas Altas y la Zona Dorada, entre otros.

Reproducir Como parte del arribo de embarcaciones turísticas a la zona, Mireya Sosa reportó la llegada este lunes del crucero número 55 en lo que va de 2026.

La secretaria de turismo comentó que la estancia de embarcaciones como estas “representa un importante impulso para la economía local”, al beneficiar a comerciantes y prestadores de servicios turísticos.

Además, proyecta a Mazatlán “como un destino atractivo para el sector de turismo de cruceros”.

Como parte del arribo de embarcaciones turísticas a la zona, Mireya Sosa reportó la llegada este lunes del crucero número 55 en lo que va de 2026.

Se trata del “Navigator of the Seas”, el cual hizo su entrada al puerto a las 7:30 de la mañana, procedente de Los Cabos, con 3 mil 820 pasajeros y mil 253 tripulantes.