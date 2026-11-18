Como parte de las acciones para supervisar el desempeño de jueces y magistrados federales, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) emitió 851 resoluciones de evaluación ordinaria y recopiló cinco mil 92 encuestas de satisfacción, con el propósito de identificar deficiencias en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

De acuerdo con el informe de su primer año de actividades, las evaluaciones estuvieron a cargo del Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial (OEDJ), que inició este proceso el 9 de febrero de 2026 y emitió sus primeras resoluciones en abril.

El mecanismo contempla la opinión de servidores públicos y usuarios del sistema de justicia, con el objetivo de conocer las condiciones en las que operan los tribunales federales y la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.

De las encuestas aplicadas hasta el 31 de agosto, tres mil 778 se obtuvieron durante visitas de inspección y mil 314 mediante reportes de funcionamiento.

Para integrar los expedientes de evaluación, el organismo también revisó 945 informes circunstanciados presentados por titulares de órganos jurisdiccionales, efectuó 628 visitas ordinarias y recibió 484 reportes sobre el funcionamiento de juzgados y tribunales.

Estas acciones permitieron identificar incidencias relacionadas con retrasos en la emisión de sentencias y demoras en el cumplimiento de resoluciones judiciales, situaciones que motivaron medidas de seguimiento y requerimientos a los órganos correspondientes.

La Comisión de Evaluación, presidida por la magistrada Indira Isabel García Pérez e integrada también por Eva Verónica de Gyvés Zárate y Rufino H. León Tovar, celebró 27 sesiones hasta el 31 de julio, en las que aprobó los lineamientos, procedimientos y calendarios para supervisar el trabajo jurisdiccional.

El Tribunal informó que el nuevo esquema también contempla mecanismos de capacitación, desarrollados en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial, particularmente para actualizar los conocimientos de quienes integran los Centros de Justicia Penal Federal.

Asimismo, estableció procedimientos para que las personas juzgadoras puedan impugnar los resultados de sus evaluaciones. Hasta el 31 de julio se habían presentado 70 recursos de inconformidad, cuya atención se realiza mediante formatos estandarizados y documentación digital certificada.

Como parte de la reorganización territorial, el TDJ puso en funcionamiento seis regiones administrativas de evaluación, distribuidas en Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Hidalgo y Oaxaca, con la finalidad de ampliar la supervisión de los circuitos judiciales del país.

Con este sistema, el tribunal busca mantener una vigilancia permanente sobre el desempeño de jueces y magistrados, detectar deficiencias administrativas y dar seguimiento a los problemas que afectan la impartición de justicia federal.