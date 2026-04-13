Gobierno colombiano opta por sacrificar hipopótamos de Pablo Escobar; México ofrece rescatarlos

Tras años de debate y polémica, el Gobierno de Colombia dio luz verde a la eutanasia de hipopótamos descendientes de los cuatro ejemplares que importó el narcotraficante Pablo Escobar para su zoológico particular en la década de los 80´s, y que se convirtieron prácticamente en una plaga, al ser una especie exótica invasora, con una población actual de al menos 169 ejemplares, que impacta la salud de los ecosistemas y pone en riesgo a la población.

Trabajadores inspeccionan y miden cajas de transporte para hipopótamos durante preparativos logísticos en Colombia, ante planes de control y posible traslado de la especie invasora. Excélsior

La ministra de Medio Ambiente de Colombia, Irene Velez, anunció que la eutanasia se aplicará en alrededor de 80 hipopótamos (Hippopotamus amphibius), en el segundo semestre de 2026, en dos zonas críticas: la Hacienda Nápoles y la denominada “Isla del Silencio”, entre los Departamentos de Antioquia y Boyacá, en el Magdalena Medio.

El proceso de eutanasia incluye dos métodos: eutanasia física, disparo con rifle de un tirador certificado, y eutanasia química, con inyección letal, con un costo por cada ejemplar de cerca de 252 mil pesos mexicanos.

La idea es enterrar in situ a los hipopótamos conforme a los "lineamientos sanitarios del protocolo, garantizando trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal".

Sin otra opción

La ministra de Medio Ambiente de Colombia, subrayó que "sin esta acción, (la eutanasia), es imposible controlar la población de hipopótamos”, tras señalar los altos costos operativos de mantener controlados, en confinamiento a estos animales, porque se requiere la castración obligatoria de cada individuo y la construcción de infraestructura de alta seguridad para evitar el hacinamiento y garantizar su supervivencia hasta la muerte natural.

“Es una acción necesaria para reducir la población. Sin esta intervención sería imposible controlarla, y como ya hemos visto, para 2030 tendríamos al menos 500 hipopótamos afectando los ecosistemas y especies nativas como el manatí y la tortuga de río”, puntualizó.

Además, Irene Velez argumentó que las gestiones en siete países y dos asociaciones internacionales no arrojaron resultados positivos para el traslado de los hipopótamos.

Destacó que el silencio administrativo de los países consultados se asume como una negativa a la translocación de los ejemplares, al tiempo que consideró que la "mutación genética", que tienen los hipopótamos colombianos, con malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca, podría ser la causa de este rechazo.

Precisó que, prueba de ello, es que México y la India no han tramitado los permisos de importación ante la autoridad CITES, (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), un requisito indispensable para poder mover a los hipopótamos.

"Eso quiere decir que, aunque haya zoológicos o santuarios interesados, no se han dado los permisos de los países para avanzar con la translocación”, detalló.

México y la India siguen interesados

Consultado por Excélsior, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, volvió a levantar la mano para salvar la vida de los 80 hipopótamos que se quieren sacrificar en Colombia.

Con documentos en mano, reveló que desde abril de 2023, reunió los requisitos zoosanitarios para la importación a México de los primeros 10 hipopótamos colombianos, por lo que cuenta con la autorización vigente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

El también presidente de Ostok Sanctuary, mostró además la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a su solicitud de permiso CITES, con fecha del 6 de enero de 2026, para importar a México los primeros 10 hipopótamos colombianos.

En su Oficio N° SBRA/DGVS/00125/26, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Semarnat, señaló que para poder dar continuidad al trámite, se requiere el permiso de exportación de los hipopótamos, es decir, que Colombia tiene que dar el primer paso, mostrar disposición y emitir la autorización correspondiente.

Para poder dar continuidad al trámite, deberá presentar:

a) Copia del permiso CITES de exportación, legible, vigente y completo, que acredite l a legal procedencia de los ejemplares a importar, de conformidad con el artículo 63 fracción II, del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre", respondió la autoridad ambiental mexicana.

Ernesto Zazueta, hizo un llamado a la nueva ministra de Medio Ambiente de Colombia, a trabajar de la mano para destrabar los trámites que impiden trasladar los hipopótamos a México.

Reiteró que cuenta con la voluntad, los recursos económicos necesarios, el personal técnico y los protocolos adecuados para darles una segunda oportunidad de vida a estos majestuosos animales, sin importar las malformaciones que pudieran tener por la endogamia.

"Desde abril de 2023, existe una solución real para los hipopótamos en Colombia, trasladarlos sin costo alguno para el gobierno.

Se entregaron todos los documentos, se cumplió con todos los requisitos, incluido un protocolo completo, pero el proceso se frenó desde el anterior Ministerio de Medio Ambiente y hasta hoy no ha expedido el permiso CITES de exportación necesario.

Por lo pronto, la decisión que avanza es otra, el sacrificio de alrededor de 80 hipopótamos, se habla de rifle sanitario, pero no se dice que un hipopótamo no siempre muere al instante, puede agonizar durante largos minutos con dolor y estrés extremo, eso no es control, eso es sufrimiento evitable", advirtió.

El presidente de la AZCARM, agregó que sigue viva la gestión que realizó con el santuario Green Zoological Rescue and Rehabilitation Centre de la India, propiedad de Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, para envíar allá 60 hipopótamos, mientras que en México, las instituciones zoológicas están en condiciones de recibir entre 15 y 20 ejemplares. "La solución la tiene en sus manos el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia".

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