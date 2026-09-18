Denuncian abusos de policía municipal contra estudiantes de albergue en Durango

Autoridades de seguridad de Durango indicaron desconocer las denuncias públicas que señalan castigos físicos y abusos cometidos contra estudiantes del albergue San Francisco, ubicado en la cabecera municipal de Mezquital.

Las acusaciones hechas por los afectados exponen que elementos de la Policía Municipal ingresan al inmueble durante las madrugadas para someter a los jóvenes a rutinas físicas extremas y agresiones bajo el argumento de establecer disciplina.

Las versiones recabadas refieren que la intensidad de los ejercicios ha provocado vómito y pérdida de control de esfínteres en algunos alumnos.

Acusaciones contra policías y autoridades del albergue

De acuerdo con los testimonios, estas prácticas contarían con la autorización de la dirección y el personal de prefectura del establecimiento, así como de autoridades del municipio.

Aunque la denuncia fue respaldada con videos, el secretario de Seguridad Pública del estado, Óscar Armando Galván Villarreal dijo que la dependencia no cuenta con denuncias formales.

No, no tengo ninguna denuncia, alguna queja al respecto. La verdad es que no creo que se trate de policías, pero nosotros listos para recibir cualquier situación. Por eso está el Departamento de Asuntos Internos en todo el estado, listo para recibir cualquier situación anómala”, dijo.

Los estudiantes afectados, procedentes de diversas comunidades indígenas de la zona serrana. El temor generado por estos acontecimientos ha derivado en que algunos jóvenes abandonen su formación académica para retornar a sus localidades de origen.

“Todo lo que suceda donde estén involucrados elementos de cualquier corporación de cualquier institución, siempre hemos invitado a la ciudadanía que lo hagan. Está la Fiscalía Anticorrupción y están los propios Departamentos de Asuntos Internos de cada una de las instituciones”, señaló.

Comunidad indígena pide revisar el caso

La comunidad indígena permanece a la espera de que las instancias correspondientes revisen el caso de oficio y adopten medidas inmediatas para frenar las agresiones, para que sus jóvenes puedan continuar su educación sin poner en riesgo su integridad física y emocional.

*mcam