Estudiantes toman el Tecnológico de Victoria; exigen salida de la directora

Alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, en Tamaulipas, tomaron las instalaciones educativas durante la mañana de este miércoles en protesta contra la directora Deysi Yésica Álvarez Vergara, por supuestos actos de corrupción y ante la presunta intención de la profesora de buscar la reelección en el cargo.

De acuerdo con los manifestantes, aunque el marco normativo del plantel contempla la posibilidad de reelección, la mayoría del estudiantado se opone a que Álvarez Vergara continúe al frente de la institución.

Los inconformes señalan que su gestión ha representado un obstáculo para el desarrollo académico y la mejora de las condiciones educativas.

Un caso es la compra de un camión por la cantidad de 5 millones de pesos y el cual no funciona, así como la adquisición de otros equipos que al final no se usan.

La movilización de este miércoles ocurre luego de que, en semanas recientes, los estudiantes presentaran denuncias formales ante las autoridades nacionales de los Tecnológicos.

En dichas quejas, expusieron la falta de acondicionamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa, así como el escaso respaldo a docentes para el desarrollo de proyectos de investigación y actividades estudiantiles.

La comunidad escolar exige que se inicie el proceso de renovación en la dirección y se designe un perfil que impulse el progreso académico y la mejora de las condiciones del plantel.

Los manifestantes aseguraron que liberarán la escuela hasta que las autoridades de México los atiendan.

Los estudiantes también piden mejora de las condiciones del plantel Foto: Alfredo Peña

JCS