Estrechan relaciones México y Barbados

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo este martes una conversación vía telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, para estrechar relaciones entre ambos países.

“Tuve una cordial conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, @miaamormottley; dialogamos sobre el interés en fortalecer nuestra relación bilateral y profundizar la cooperación en materia de turismo. Coincidimos en la importancia de la colaboración entre México y la Comunidad del Caribe para impulsar el desarrollo de nuestros pueblos”, escribió Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

De acuerdo con el propio Gobierno de México, el intercambio comercial entre ambos países ronda apenas los dos millones de dólares y la balanza es a favor de México.

Las exportaciones de México a Barbados son de alrededor de 1.75 millones de dólares y las de Barbados a México de apenas 20 mil dólares.

Durante la llamada telefónica, estuvieron presentes el canciller Roberto Velasco y la subsecretaria para América Latina y El Caribe, Raquel Serur.