Esto se sabe del nuevo aplazamiento de la audiencia de Ovidio Guzmán

La audiencia de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, exlíder de Los Chapitos, fue aplazada 17 días por una corte federal en Chicago, Illinois. Inicialmente programada para el 10 de julio, la diligencia fue reprogramada para el 27 de julio, fecha en la que se prevé se determine el calendario hacia su sentencia, luego de que el acusado se declarara culpable de múltiples cargos federales relacionados con narcotráfico.

La decisión mantiene el proceso en una fase clave, en la que la Corte deberá evaluar el alcance de la cooperación ofrecida por Guzmán López, la solidez de las pruebas acumuladas durante más de una década de investigaciones y el impacto criminal atribuido a la facción que presuntamente encabezó.

Una vez celebrada la audiencia reprogramada, la jueza Sharon Johnson Coleman estará en condiciones de fijar la fecha definitiva para la sentencia. En esta etapa intermedia, el tribunal analizará tanto los términos del acuerdo de culpabilidad como los compromisos de colaboración asumidos por el acusado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El aplazamiento no modifica la admisión de responsabilidad penal, sino que prolonga la etapa de revisión judicial previa a la imposición de condena.

Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera "El Chapo". Fotografía Cortesía

Declaración de culpabilidad por narcotráfico

El 11 de julio, Ovidio Guzmán compareció ante la corte federal en Chicago y se declaró culpable de cuatro cargos federales relacionados con...

Conspiración para distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana con fines de importación a Estados Unidos.

Conspiración para participar en actividades de crimen organizado transnacional bajo la Ley RICO.

Conspiración para el uso de armas de fuego en delitos de narcotráfico.

Conspiración para lavar dinero procedente de actividades ilícitas.

Asimismo, aceptó su papel como dirigente dentro del grupo criminal identificado por el gobierno estadounidense como Cártel de Sinaloa.

Por la gravedad de los delitos, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua, aunque el acuerdo de cooperación podría influir en la determinación final de la pena.

Acuerdo de cooperación con EU

Como parte del acuerdo judicial, Guzmán López se comprometió a cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto requerido por las autoridades estadounidenses, proporcionando información y testimonios completos y veraces.

El pacto incluye quince compromisos formales de colaboración y contempla el pago de 80 millones de dólares como restitución, monto que, según autoridades, corresponde a ganancias obtenidas de actividades ilícitas.

Se trata del primer hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en alcanzar un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, lo que podría traducirse en una condena inferior a la cadena perpetua que cumple su padre en una prisión de máxima seguridad en Colorado desde 2019.

Ovidio Guzmán fue detenido por primera vez el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, durante un operativo del Ejército Mexicano que derivó en bloqueos y enfrentamientos armados. La operación fue suspendida por orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y el detenido fue liberado.

Posteriormente, el 5 de enero de 2023, fue capturado nuevamente en Jesús María, Culiacán, en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Fue trasladado al penal federal del Altiplano y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023.

Ovidio Guzmán López

¿Quién es Ovidio Guzmán?

Ovidio Guzmán López, de 35 años, es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los principales líderes de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa que habría asumido el control operativo tras la extradición y condena de su padre.

Junto con sus hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, actualmente señalados como prófugos, es acusado de continuar las operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Uno de sus hermanos ya se había declarado culpable en Nueva York de cargos similares en julio pasado.

La audiencia del 27 de julio será determinante para definir el calendario de sentencia y valorar el impacto de la cooperación del acusado. En el sistema federal estadounidense, la magnitud de la colaboración puede incidir en reducciones de pena conforme a las recomendaciones del Departamento de Justicia y los lineamientos federales de sentencia.

El caso representa un punto relevante en la estrategia judicial de Estados Unidos contra estructuras de narcotráfico transnacional vinculadas al Cártel de Sinaloa.

asc