Eric Solís y Oscar Cánovas, vinculados al ecosistema empresarial que da vida a Grupo Origen

El modelo de Grupo Origen se basa en la integración de dos compañías con amplia experiencia en el desarrollo inmobiliario en México, con más de 15 desarrollos que forman parte del paisaje urbano en México, especialmente 6 en Playa del Carmen y Tulum.

Dentro de esta estructura se encuentran las empresas RISE, dedicada al desarrollo inmobiliario, y EIDOS, enfocada en arquitectura y conceptualización de proyectos. La colaboración entre estas empresas permite desarrollar iniciativas que combinan diseño arquitectónico, estructuración de proyectos y planificación estratégica.

La filosofía del grupo se centra en la creación de proyectos capaces de generar valor a largo plazo. Para ello, el modelo empresarial apuesta por la colaboración entre distintos perfiles profesionales y por la identificación de oportunidades de desarrollo en distintos territorios y sectores.

Uno de los elementos que caracteriza al ecosistema de Grupo Origen es la conexión entre arquitectura, desarrollo de proyectos y estructuración empresarial. Este enfoque permite abordar las distintas fases de una iniciativa, desde la conceptualización inicial hasta su consolidación en el mercado.

Además del desarrollo de proyectos, el grupo promueve una cultura empresarial basada en valores como la creatividad, el éxito compartido, la perseverancia y la libertad responsable. Estos principios forman parte del enfoque interno que guía la forma en que se estructuran las distintas iniciativas.

A través de esta estructura empresarial, Grupo Origen continúa impulsando proyectos en México mediante un modelo que integra distintas disciplinas dentro de un mismo ecosistema de trabajo. En este proceso, Eric Solis Palma y Oscar Cánovas Román aparecen vinculados al entorno profesional que participa en el desarrollo de las iniciativas promovidas por el grupo.