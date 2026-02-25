Así era la última guarida del Mencho

Del complejo residencial de cabañas de Tapalpa Country Club, donde se encontraba el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, a la zona donde intentaron sacarlo para evitar su captura —un complejo de cabañas denominado La Loma— hay mil 600 metros en línea recta.

Aparentemente, a la llegada de las fuerzas federales, los sicarios que custodiaban a El Mencho respondieron violentamente, abriendo fuego contra los militares para protegerlo, lo que detonó un enfrentamiento.

Presuntamente, El Mencho habría sido sacado por su círculo más cercano para llevarlo al complejo de cabañas La Loma, ubicado casi frente al otro complejo, donde aparentemente se encontraban más sicarios y también se registró un tiroteo.

Posteriormente, intentaron huir por la zona boscosa; sin embargo, no logró escapar, ya que las fuerzas federales le cerraron el paso. Fue herido y capturado, y mientras era trasladado a un hospital murió junto con dos escoltas.

Entre ambos complejos quedaron las marcas del enfrentamiento: vehículos quemados y casquillos percutidos de diferentes calibres.

En el complejo de cabañas La Loma se observan distintos indicios: una motocicleta tirada, casquillos percutidos, manchas de sangre en una camioneta, cobijas y toallas regadas por todas partes.

En el lugar hay al menos 10 cabañas donde aparentemente se encontraba la gente que lo cuidaba. Se ve comida echándose a perder, tazas con café a medio servir y una nota en la que se solicitaban 100 kilos de carne.

En la mayoría de las cabañas hay ropa de cama tirada y poca ropa personal.

El complejo estuvo resguardado por militares hasta la tarde de ayer, cuando finalmente se retiraron.