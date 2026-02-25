Se divide bancada del Verde

A sólo unas horas de la presentación de la iniciativa de reforma electoral del gobierno federal, la bancada del Partido Verde en el Senado ya mostró criterios diferentes entre sus integrantes, tal como lo adelantó Excélsior, aunque eso no implica que Morena logre la mayoría calificada que necesita, sin el voto unificado de todos los verdes y los petistas.

Los llamados senadores sandía, que son militantes morenistas, pero que trabajan en el grupo parlamentario del Verde, como el oaxaqueño Luis Alfonso Silva Romo, sujetarán su criterio al que marque la mayoría morenista, no la coordinación del Verde.

Ayer mismo, Silva Romo anunció que votará en favor de la reforma electoral, en los términos que la envíe la Presidenta de la República.

“Yo soy militante de Morena e integro el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Y de esta manera queda clara la alianza legislativa que tiene la alianza política, porque ustedes han sido testigos que en este pleno nunca se ha regateado nada a una propuesta que venga de la jefa del Estado mexicano”, explicó.

—¿Usted acompañará la iniciativa?

—Así es. Así es.

—¿Cómo venga?

—Estamos seguros que la construcción y la escucha que se está haciendo vendrá acompañada de los diversos puntos de vista de las fuerzas políticas que integran esta coalición legislativa, que es Juntos Sigamos Haciendo Historia, y lo estamos haciendo, afirmó.

Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde, informó que algunos de sus compañeros de bancada le han planteado su deseo de respaldar la reforma electoral.

“Hay muchos compañeros de nuestra bancada que quieren apoyar la reforma de la Presidenta de la República y estamos buscando generar en estas mesas los acuerdos necesarios. La idea es que vayamos todos juntos, pero en el interior hay muchos compañeros que me han manifestado su posición”, precisó el líder de los senadores del Verde.

A su vez, el expriista y hoy verdeecologista Jorge Carlos Ramírez Marín destacó que necesitan conocer primero la iniciativa, pero anticipó que no coinciden con un planteamiento que debilite la representación plural del Congreso, como consecuencia de reducción de financiamiento, modificación de la fórmula de plurinominales y una baja en la representación plural en los cabildos.

“Hay temas que son temas de partido, que son indeclinables para el partido y hay temas que son nacionales (…) a mí me parece que los indeclinables son los que pueden sacrificar la presencia del partido en las Cámaras; los que pueden significar un retroceso de la presencia del partido, por no contar con elementos para poder realizar el trabajo político que tiene que hacer.

“Los que lo ponen en franca indefensión o en franca desventaja frente a las demás fuerzas políticas y en eso están pluris, está el gasto, la representación en órganos electorales estatales”, detalló Ramírez Marín.

El viernes, Excélsior informó que, aun cuando el voto de los 20 senadores del Verde-PT se divida, porque algunos de sus integrantes tienen arraigo morenista, la reforma electoral en el Senado no tiene la mayoría calificada, porque la afinidad de seis senadores que hoy están en las bancadas de los aliados aumenta el voto de los morenistas, pero los deja a 13 de la mayoría calificada.