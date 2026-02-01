Envían más de mil elementos en busca de mineros desaparecidos en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció el despliegue de más de mil elementos de fuerzas federales, con apoyo aéreo, para intensificar la búsqueda de 10 mineros desaparecidos en el municipio serrano de Concordia, al sur del estado.

El operativo fue reforzado este domingo 1 de febrero, con un total de mil 190 efectivos, integrados por 800 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, además del uso de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

Claudia Sheinbaum Pardo, y del general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”, informó Rocha Moya a través de sus redes sociales. Por instrucciones de la presidenta de México,, y del general, secretario de la Defensa Nacional, se refuerza de manera importante el operativo de búsqueda de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia”, informó Rocha Moya a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero, cuando los trabajadores se encontraban en el campamento La Clementina, ubicado en la zona serrana de Concordia. Testimonios indican que hombres armados llegaron al sitio y se los llevaron por la fuerza, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Al día siguiente, la apoderada legal de la empresa canadiense Vizsla Silver presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, aunque el caso se hizo público varios días después, cuando los familiares comenzaron a difundir las fotografías de los mineros en redes sociales.

El operativo fue reforzado este domingo 1 de febrero, con un total de mil 190 efectivos. Jesús Bustamante

Búsqueda con información limitada

Las autoridades estatales confirmaron que el martes 27 de enero se realizó un cateo relacionado con la desaparición, sin revelar el lugar exacto ni los resultados obtenidos.

Hasta ahora, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa solo ha emitido fichas de búsqueda por seis de los diez trabajadores, algunos de los cuales son originarios de otras entidades del país.

Tras darse a conocer la denuncia, la empresa Vizsla Silver informó la suspensión temporal de algunas actividades en el complejo minero, como medida preventiva para proteger al resto de su personal.

En un comunicado difundido en su portal oficial, la compañía confirmó que los mineros laboraban en el complejo Pánuco, una comunidad de aproximadamente 350 habitantes, y aseguró que sus equipos de gestión de crisis fueron activados, en coordinación con autoridades locales.

Preocupación del sector minero

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su preocupación por la desaparición de los trabajadores, y exhortó a las autoridades a realizar todas las acciones necesarias para lograr su regreso con vida.

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, particularmente en el sur del estado, donde desde 2024 se han intensificado las pugnas internas del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con reportes de seguridad.

Mientras continúan las labores de búsqueda por tierra y aire, familiares de los mineros exigen resultados concretos, en un caso que ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad en zonas mineras y la protección de trabajadores en regiones controladas por el crimen organizado.

asc