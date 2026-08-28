México va muy bien, estoy muy optimista: Sheinbaum previo a su Segundo Informe

A pocos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó un profundo optimismo sobre el rumbo del país. Durante su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que, frente a los retos globales, México muestra avances significativos en áreas prioritarias para su administración.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que la economía nacional, la calidad de vida de la población, la reducción de la violencia y el bienestar, son aspectos positivos que resaltan en su actual administración.

"México va mejor, México va bien, vamos muy bien, con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien, estoy muy optimista, de la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia, y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México", celebró.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que es optimista ante las situaciones que no solo vive el país, sino el mundo. Consideró que existe bienestar nacional y que el gobierno mexicano está trabajando en las necesidades de la población.

“Vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país. Pero vamos bien. Vamos bien, yo estoy muy optimista, muy muy optimista. De la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México”, comentó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se transmitirán 14 spots de su gobierno con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, además de que realizará una gira nacional para promover las acciones de su mandato y finalizar en la Ciudad de México.