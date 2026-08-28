Ariadna Montiel llama a jóvenes de Morena en Chiapas a formarse y fortalecer la Transformación

Este viernes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, llamó a las juventudes del partido a asumir un papel activo en la continuidad de la llamada Cuarta Transformación, mediante la formación política, la organización y el trabajo territorial.

Durante su participación en Chiapas, Montiel Reyes inauguró, junto con Aarón Enríquez García, secretario nacional de Jóvenes de Morena, el Cuarto Campamento Nacional de Formación Política Jóvenes Morena 2026.

La morenista sostuvo que las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de formarse e informarse, pero también de mantener un pensamiento crítico para contribuir a la defensa y fortalecimiento del proyecto político del partido.

Montiel Reyes señaló que la participación de los jóvenes no debe limitarse a los espacios de formación, sino que debe trasladarse al territorio mediante la organización y el contacto directo con la población.

“Nuestras juventudes tienen una gran responsabilidad: formarse, informarse, organizarse, caminar el territorio y mantener un pensamiento crítico para defender y fortalecer nuestro proyecto”, expresó.

La dirigente nacional afirmó que los jóvenes son “herederos de esta gran Transformación” y que tienen la tarea de continuar construyéndola de manera conjunta con el pueblo.

El encuentro en Chiapas forma parte de las actividades de formación política dirigidas a las juventudes de Morena, con énfasis en organización, participación y presencia territorial.

Montiel Reyes acompañó su mensaje con el llamado #OrganizaciónEsTransformación, además de destacar la participación de integrantes de la estructura nacional de Jóvenes Morena en el campamento.